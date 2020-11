Rauchverbot auf Mallorca wird ab Samstag (28.11.) gelockert

Rauchen im öffentlichen Raum wird auf Mallorca und den Nachbarinseln ab Samstag (28.11.) unter bestimmten Bedingungen wieder erlaubt sein. Das bestätigte eine Sprecherin des balearischen Gesundheitsministeriums nun der MZ. Das Rauchverbot war Ende August in Kraft getreten.

Demnach müssen Raucher allerdings den Sicherheitsabstand wahren und mindestens zwei Meter von anderen Menschen entfernt sein. Beim Gehen bleibt Rauchen weiterhin verboten, ebenso wie im Außenbereich von Cafés und Restaurants. Die Kontrollen sollen nach Angaben des Ministeriums deutlich verstärkt werden.

Durch die neue Regelung soll vermieden werden, dass sich die Raucher in der Nähe von Bars in Straßenecken verstecken. Es ist nun wieder erlaubt, von den Café-Tischen aufzustehen und sich eine Zigarette außerhalb des Lokals anzuzünden, ohne dass Strafen drohen. Bisher wurde das Vergehen mit Geldbußen von 100 Euro geahndet. Sollten die Infektionszahlen wieder steigen, sei nicht auszuschließen, dass das Rauchverbot wieder verschärft werde, heißt es.

Die Balearen sind neben Galicien die einzige spanische Region, in der das Verbot so streng ist. In allen anderen Gegenden ist es erlaubt, im Außenbereich der Gaststätten am Tisch zu qualmen.

Am Samstag treten weitere Änderungen in Kraft. So dürfen die Gemeinden auf den Inseln die Spielplätze wieder öffnen, die ebenfalls seit Monaten geschlossen sind. /somo/jk

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).