Mallorca führt Fünf-Stufen-Plan für Corona-Restriktionen ein

Die Corona-Restriktionen auf Mallorca werden ein weiteres Mal angepasst. Eingeführt wird ein Fünf-Stufen-Plan für die Verschärfung von Restriktionen in Abhängigkeit von den jeweils registrierten Infektionszahlen, wie die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol am Freitag (27.11.) auf einer Pressekonferenz ankündigte.

Die stärksten Restriktionen drohen Bars und Restaurants, da hier Gäste die Atemmaske während des Verzehrs abnehmen. Aber auch alle anderen öffentlichen Aktivitäten in geschlossenen Räumen sind von dem Stufenplan betroffen. Ziel des Plans sei eine Vereinfachung der geltenden Restriktionen sowie auch eine bessere Planbarkeit gerade hinsichtlich der wirtschaftlichen Aktivitäten, so Armengol.

Unterschieden werden fünf Stufen: sehr geringes Risiko (0), geringes Risiko (1), mittleres Risiko (2), hohes Risiko (3), sehr hohes Risiko (4). Diese Stufen sollen jeweils für jede Balearen-Insel oder auch für bestimme Gebiete ausgerufen und alle zwei Wochen angepasst werden. Ausschlaggebend sei eine Reihe von Indikatoren wie die Inzidenz, die Auslastung der Intensivbetten, die Positivrate bei den Tests oder die Entwicklung von lokalen Infektionsherden. In Kraft treten soll der Stufenplan mit der Veröffentlichung im balearischen Gesetzesblatt (BOIB) am Samstag (28.11.).

Stufe 0 (grün)

Gastro-Betriebe können bis zu 75 Prozent der normalerweise erlaubten Gäste in den Innenräumen empfangen, bei schlechter Belüftung nur 50 Prozent. Pro Tisch sind maximal zehn Gäste erlaubt. Auch für Einzelhandel und öffentliche Bereiche von Hotels gilt ein Limit von 75 Prozent.

Stufe 0 entspricht in etwa einer Inzidenz von weniger als 25 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen.

Stufe 1 (orange)

Die Restriktionen ähneln sehr stark der Stufe 0, sie entsprechen in etwa den derzeit auf Formentera geltenden Regeln. Stufe 1 ist Zielmarke für März, um sich als sicheres Reiseziel zu positionieren.

Stufe 1 entspricht in etwa einer Inzidenz von 25 bis 50 registrierten Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen.

Stufe 2 (orange)

Die Stufe entspricht in etwa der jetzigen Situation auf Menorca. In Restaurants gelten Limits von 50 bis 70 Prozent, in Abhängigkeit von ihrer Größe, im Fall eines höheren Risikos 40 Prozent. In Gemeinschaftszonen von Hotels dürfen sich maximal 75 Prozent der sonst zulässigen Gäste aufhalten, im Handel sind es maximal 50 Prozent der Kunden.

Stufe 2 entspricht in etwa einer Inzidenz von 50 bis 150 registrierten Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen.

Stufe 3 (rot)

Bars und Restaurants dürfen je nach Größe 50 bis 60 Prozent der sonst zulässigen Gäste empfangen, wenn die Innenräume korrekt gelüftet werden, ansonsten liegt das Limit bei 30 Prozent. Für den Einzelhandel gilt ein Limit von 50 Prozent, für Gemeinschaftszonen von Hotels 60 Prozent. Die Stufe entspricht in etwa der momentanen Situation auf Mallorca und Ibiza.

Stufe 3 entspricht in etwa einer Inzidenz von 150 bis 250 registrierten Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen. Auf Mallorca liegt der Wert derzeit bei 222.

Stufe 4 (rot)

Bars und Restaurants dürfen Gäste lediglich im Außenbereich bedienen, und hier mit einem Limit von 50 Prozent. Um 22 Uhr ist Geschäftsschluss. Für Kinos und Theater gilt ein Limit von 50 Prozent, genauso wie in den Gemeinschaftszonen von Hotels. In den Einkaufszentren liegt der Prozentsatz für Gemeinschaftszonen bei 30 Prozent, die Zentren können auch ganz geschlossen werden. Auch für Hochzeitsfeiern im Innern gilt ein Limit von 30 Prozent. Stufe 4 kann auch für einzelne Gemeinden ausgerufen werden, vergleichbar mit dem lokalen Lockdown von Manacor, der vor einigen Tagen auslief.

Stufe 4 entspricht in etwa einer Inzidenz von mehr als 250 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen.

Unterdessen wurde auch bekannt, dass das derzeit strenge Rauchverbot auf Mallorca gelockert werden soll. Gleichzeitig wird die Maskenpflicht am Arbeitsplatz verschärft. Eine Übersicht über die bislang geltenden Regelungen finden Sie hier. /ff

