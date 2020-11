Gewitter sorgt für Stromausfälle auf Mallorca

Auch in der Nacht auf Samstag (28.11.) gab es auf Mallorca starke Gewitter

Archiv-Foto: Duncan W.

Örtlich teils heftige Gewitter haben in der Nacht auf Samstag (28.11.) Mallorca heimgesucht. Wie das spanische Wetteramt "Aemet" bekannt gab, bleibt die Warnstufe Gelb wegen starker Regenfälle den Tag über bis 18 Uhr auf der ganzen Insel bestehen, in der Tramuntana sogar bis 23 Uhr.

Zwar kann in großen Teilen der Insel nicht von Dauerregen die Rede sein, vielmehr sind es oft kurze, aber sehr starke Schauer, die über die Dörfer zogen. Die höchste Niederschlagsrate wurde bis zum Morgen in Campos gemessen (41 Liter pro Quadratmeter), auch Muro und Santanyí (beide 37 Liter pro Quadratmeter) waren stark betroffen. "Ich habe seit langem kein so starkes Gewitter gesehen, mit Hagel, Sturm, Sturzregen und Blitzen, die weniger als 100 Meter entfernt sind. Jetzt gerade haben wir keinen Strom", twitterte auch MZ-Wetterexperte Duncan Wingen gegen 1.30 Uhr.

Auch am Samstag sind kurze heftige Schauer wahrscheinlich, der Himmel ist bedeckt. Hinzu kommt Ostwind, der über den Tag dreht und den Vorhersagen zufolge dann aus Nord-Nordost weht.



Wie die Notrufzentrale 112 auf dem Twitter-Account mitteilt, sind auf Mallorca in der Nacht 18 Anrufe in Zusammenhang mit dem Unwetter eingegangen, meist meldeten sich die Menschen, weil durch das Wetter der Strom ausgegangen war. Die Protección Civil empfiehlt zudem bei starken Regenfällen während der Autofahrt die Geschwindigkeit zu reduzieren und Gegenden zu meiden, in denen viel Regen fällt. Grundsätzlich sei es sicherer, die Autobahnen und Schnellstraßen zu bevorzugen und nicht auf überschwämmungsgefährtdeten Landstraßen oder Wegen zu zirkulieren. Auch bei der Parkplatzwahl sollten die Bürger aufmerksam sein. /somo