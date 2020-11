Das Leben kehrt auf Mallorcas Spielplätze zurück

Trotz des schlechten Wetters hat es einige Eltern und Kinder am Samstag (28.11.) auf die Spielplätze von Mallorca gezogen. Nach dreimonatigem Nutzungsverbot wegen Infektionsgefahr sind die "parques infantiles" nun wieder geöffnet.

Vielen Eltern ist die Erleichterung darüber anzumerken. Kaum jemand hatte wirklich Verständnis dafür aufbringen können, dass die Spielplätze abgesperrt waren, während sich in den Bars weiter Menschen treffen durften. "Zumal doch immer gesagt wird, dass die Ansteckungsgefahr an der frischen Luft am geringsten ist", sagt Selma, die mit ihrer vierjährigen Tochter trotz Wind und Regen einen Spielplatz in Palma aufgesucht hat. "Außerdem galt diese Regelung in anderen spanischen Regionen nicht, die viel höhere Ansteckungsquoten hatten."

"Es waren anstrengende Monate, weil die Kinder sich austoben und miteinander in Verbindung kommen müssen. Mein Sohn ist hyperaktiv und es war, als hätten wir einen Löwen zuhause eingesperrt", sagt Juan Carlos, der seinem Kind nun an Palmas Parc de ses Estacions beim Spielen zusieht.

Einige hundert Meter weiter drückt ein Mann eine Zigarette im Park aus. Auch das Rauchen im öffentlichen Raum ist seit Samstag unter bestimmten Umständen wieder gestattet. Das Verbot hatte nach inkraft treten für viel Polemik gesorgt. Der Raucher im Park sieht es gelassen. "Wenn das Verbot der vergangenen Monate irgend etwas gebracht haben sollte, dann hat es sich gelohnt", sagt der Mann schulterzuckend. /somo