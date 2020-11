Mallorca wartet auf den ersten Schnee in der Tramuntana

Am Mittwoch könnte es in den Bergen schneien.

Am Mittwoch könnte es in den Bergen schneien. Foto: MZ Livecam

Der erste Schnee dieses Winters auf Mallorca ist wohl nicht mehr allzu weit entfernt. Die Temperaturen stürzen diese Woche um sieben Grad, und die Schneefallgrenze sinkt auf 900 Meter. Zudem sagt der spanische Wetterdienst Aemet Niederschläge vorher.

Zu Wochenbeginn ist davon auf der Insel noch nichts zu sehen. Am Montag werden es bei fast strahlend blauem Himmel nochmal 20 Grad. Erst gen Abend ziehen ein paar Wolken auf. Nachts muss die Heizung angeworfen werden. Die Temperaturen sollen im Vergleich zu den vergangenen Nächten spürbar sinken. Sieben Grad werden es in der Inselmitte. An den Küsten bleibt es etwas milder, beispielsweise elf Grad in Palma de Mallorca.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Der Dienstag startet mit Nebel im Flachland. Tagsüber gibt es erneut reichlich Sonnenschein. Bis zum Abend zieht der Himmel aber zu, im Norden und Nordosten kann es dann leicht regnen. Die Temperaturen starten einen Abwärtstrend. So wird am Dienstag schon nicht mehr die 20-Grad-Marke erreicht. Es werden lediglich bis zu 18 Grad. Nachts ändert sich diesmal nicht viel.

Fans von Schneefotos sollten am Mittwoch die Kamera auf die Spitzen der Berge in der Tramuntana richten. Dann könnte es so weit sein. Der Tag wird grau und regnerisch. Der Wind weht böig aus nördlicher Richtung. An der Nord- und Westküste hat Aemet die Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs ausgegeben. An der Küste von Menorca gilt gar Warnstufe Orange. Es ist möglich, dass Aemet kurzfristig noch eine Warnstufe wegen Starkregens ausgibt. Die Temperaturen sinken spürbar und erreichen nur mehr Höchstwerte von 15 Grad. Am Abend sinkt die Schneefallgrenze auf 1.000 Meter.

Am Donnerstag bleibt es zwar kalt, es wird aber eher sonnig. Schnee ist daher unwahrscheinlich. In den Nächten droht in den Bergen dann aber langsam Frost. Am Wochenende sollen die Höchsttemperaturen tagsüber dann nur noch bei 13 Grad liegen und die Schneefallgrenze auf 900 Meter sinken. Zeitgleich soll es dann von Freitag bis Sonntag immer wieder regnen oder eben schneien. /rp