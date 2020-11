Lichtspektakel in Palma de Mallorca begeistern große und kleine Bewohner

Nicht nur in über 200 Straßen in Palma de Mallorca brennen seit vergangenem Donnerstag (26.11.) anlässlich der Adventszeit Lichter: Um ganz symbolisch die dunkle Zeit der Pandemie hinter sich zu lassen, hat das Rathaus die Bewohner am Sonntag (29.11.) dazu eingeladen, im Kulturzentrum Ses Voltes sowie den Parks Sa Riera und Ses Estaciones nahe der Plaça d'Espanya durch Tunnel und Türen aus Lichtkonstruktionen zu gehen.

"Palma, una abraçada de llum" (Palma, ein Umarmung des Lichts) nennt das Rathaus der Balearen-Hauptstadt die Aktion, an der am Wochenende viele Bewohner teilnahmen.

Auch rund um den 25 Meter hohen Baum im Parc de la Mar, einer weiteren Attraktionen in diesem Jahr, war es am Wochenende voll. Es kam zu Menschenansammlungen, einem Bild, das in Coronazeiten bei dem ein oder anderen Besucher ein mulmiges Gefühl ausgelöst haben durfte. Einige hatten zuvor das Lichterspektakel in Dalt Murada besucht.

Auch am Süßigkeitenstand nahe des Parc de la Mar war am Sonntag (29.11.) eine lange Schlange aus hungrigen Bewohnern zu sehen.

Im Park Ses Estaciones nahe der Plaça d'Espanya gab es drei Lichtinstallationen: einen 20 Meter langen Lichttunnel, der seine Farben parallel zur Musik wechselte, eine Art Origami in Form eines Hundes und eine "Malwand" für Kinder. Zu Gange war dort etwa der neun Jahre alte Pol Fuster. "Man muss einfach nur seine Hände bewegen", erzählte er am Sonntag (29.11.). Ein Sensor übertrug die Bewegungen dann in Farben als Licht-Zeichnung auf eine Wand.

Wer für Samstag (28.11.) Eintrittskarten hatte – die Spektakel fanden aufgrund des Regens nicht statt – kann sie am Montag (30.11.) einlösen. Alle, die nicht kommen können, werden geben, die Karten zurückzugeben, damit andere Besucher teilnehmen können. Wegen der Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der Pandemie ist die Teilnehmerzahl stark limitiert. /sw