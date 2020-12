Drei-Königs-Umzug in Palma de Mallorca ohne Publikum aber mit Live-Übertragung

Die Begrüßung der Heiligen Drei Könige fällt in Palma de Mallorca 2021 etwas anders aus als in den Vorjahren.

Die Begrüßung der Heiligen Drei Könige fällt in Palma de Mallorca 2021 etwas anders aus als in den Vorjahren. Foto: E. Calvo

Die Entscheidung im Rathaus von Palma de Mallorca ist gefallen: Die Ankunft der Heiligen Drei Könige sowie der anschließende große Umzug am 5. Januar 2021 werden im kommenden Jahr wegen der Pandemie ohne Publikum stattfinden und stattdessen vom Fernsehsender IB3 live übertragen.

Es ist nur eine der Neuerungen im kommenden Jahr im Programm der Stadt, das rund 80 Aktivitäten umfasst. Auch das Einsammeln der Wunschzettel der Kinder durch die königlichen Pagen (pajes reales) im Vorfeld findet im Januar 2021, um Menschenansammlungen zu vermeiden, an fünf verschiedenen Orten in der Balearen-Hauptstadt statt: Am 30. Dezember, 2. und 3. Januar nehmen die Pagen die Karten der Kleinen im Parc de les Fonts, im Parc Rosa Bueno, an der Plaça Serralta und im Park Krekovic sowie auf dem Rathausplatz entgegen.

Das Programm gibt es in diesem Jahr nicht in gedruckter Form, sondern hier. Bis zum 15. Januar gibt es sowohl Krippen zu bestaunen, Ausstellungen, sportliche Veranstaltungen, Workshops als auch Live-Musik. /sw