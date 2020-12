Mallorca-Airline Condor verlässt das Schutzschirmverfahren

Die deutsche Fluggesellschaft Condor, die vor allem im Sommer viele Urlauber nach Mallorca bringt, ist gerettet. Die Airline hat wie geplant das Schutzschirmverfahren verlassen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. "Condor hat sich im Rahmen des Schutzschirmverfahrens umfassend restrukturiert und durch zahlreiche Kostensenkungs- und Effizienzmaßnahmen ein solides Fundament für die Zukunft geschaffen", heißt es in der Pressemitteilung.

Unter anderem sank laut "Zeit Online" die Zahl der Mitarbeiter um 700 auf nun 4.200. Die verbleibenden Angestellten hätten Gehaltseinbußen in Kauf nehmen müssen. Außerdem zog der Konzernsitz in günstigere Büroräume um.

Laut dem Schutzschirm-Sachwalter Lucas Flöther war Condor das erste Unternehmen der Branche, das ein solches Schutzschirmverfahren so erfolgreich durchlaufen hat. „Condor ist nach der erfolgreichen Restrukturierung deutlich schlanker und effizienter aufgestellt. Die Fluggesellschaft steht heute somit in der Pole Position, sobald der Tourismus wieder anläuft", zitiert die Pressemitteilung Lucas Flöther.

Condor war in ernste Schwierigkeiten geraten, als am Ostermontag 2020, wenige Wochen nach Beginn der Corona-Pandemie, die polnische Airline Lot Abstand von ihren Kaufplänen nahm. Zu dem Zeitpunkt standen alle Flugzeuge von Lot am Boden, die Fluglinie musste durch die polnische Regierung gestützt werden. /jk