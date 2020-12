Massentests in Corona-Hochburg Sa Pobla angekündigt

Die Corona-Fallzahlen in der Gemeinde Sa Pobla sind in den vergangenen Tagen unkontrolliert in die Höhe geschossen. Das balearische Gesundheitsminsterium kündigte nun an, ab Sonntag einen Großteil der Bevölkerung im Ort Schnelltests zu unterziehen. Es ist das erste Mal, dass auf den Balearen die Antigen-Tests statt den PCR-Tests im großen Stil für diese Zwecke eingesetzt werden.

Wie die Daten des balearischen Gesundheitsministeriums zeigen, liegt die 14-Tages-Inzidenz in Sa Pobla bei 712 Fällen pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Der Balearen-Schnitt liegt aktuell (1.12.) bei 202 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Auch die Positiv-Testquote ist in Sa Pobla mit 14,55 Prozent etwa drei mal so hoch wie im Rest der Inseln. In den vergangenen zwei Wochen waren in Sa Pobla 96 neue Fälle entdeckt worden, 55 davon in den vergangenen sieben Tagen.

Einen lokalen Lockdown und eine Abriegelung der Gemeinde plant die Landesregierung für Sa Pobla - zumindest vorerst - nicht, obwohl die Zahlen deutlich höher liegen, als dies Ende Oktober in Manacor der Fall war. Dort hatte die Regierung aufgrund der Inzidenz von 458 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner die mehrwöchige Sperrung des Zentrums veranlasst.

Zwischen Sonntag (6.12.) und Mittwoch (8.12.), jeweils von 9 bis 18 Uhr, sollen die Massentestungen auf gemeindeeigenen Grundstücken und Parkplätzen stattfinden, auf denen extra Zelte aufgebaut werden. Der Fokus liegt bei Menschen zwischen 16 und 59 Jahern.

Der Vorteil der Schnelltests: Sie liefern bereits innerhalb von 15 Minuten, ähnlich wie ein Schwangerschaftstest, automatisch ein Ergebnis und müssen nicht erst im Labor ausgewertet werden. Die Getesteten können also direkt erfahren, ob sie mit Covid-19 infiziert sind oder nicht. Alle, die positiv getestet werden, müssen sich im Anschluss einem PCR-Test unterziehen, um die Diagnose zu bestätigen. Dadurch sollen auch solche Fälle ausfindig gemacht werden, die zwar keine Symptome haben, aber dennoch ansteckend sind. /somo

