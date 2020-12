Mallorca steht vor ein paar Tagen Ekelwetter

Das Wetter in den kommenden Tagen lädt nicht wirklich zum Rausgehen ein. Es wird nasskalt. Schnee ist in den Bergen weiterhin möglich. Bereits am Mittwoch (2.12.) war es so weit. In Höhenlagen der Tramuntana rieselten die ersten Schneeflocken des Winters herab, wobei sie nicht liegenblieben. Das dürfte sich am Wochenende ändern.

Für den Donnerstag hat der spanische Wetterdienst Aemet die Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs an der Nordküste ausgegeben. Da sonst hauptsächlich die Sonne scheint, könnten hartgesottene Surfer nochmal auf ihre Kosten kommen. Hin und wieder gibt es aber auch bewölkte Phasen.

Die Tagestemperaturen steigen im Vergleich zum Mittwoch leicht an und erreichen Höchstwerte von 16 Grad. In der Nacht kommt ein böiger Wind auf und es wird kühl. Die Tiefstwerte liegen bei neun Grad in der Inselmitte, an den Küsten ein paar Grad milder.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Freitag gilt für den Süden um Palma de Mallorca und die Tramuntana Warnstufe Gelb wegen Sturms, rund um die Insel erneut Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs. Tagsüber zeigt sich noch ab und an die Sonne, ab dem Nachmittag wird das Wetter ziemlich bescheiden. Heftige Regenschauer und Gewitter drohen. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Vortag leicht an, die Schneefallgrenze liegt bei 1.200 Metern.

Suchen Sie sich schon mal ein paar Bücher und Filme fürs Wochenende raus, denn das Wetter wird schlecht. Die Temperaturen sinken am Samstag spürbar und liegen dann nur knapp über der 10-Grad-Marke. Den ganzen Tag kann es regnen, Gewitter ist möglich. Die Schneefallgrenze sinkt auf 800 Meter. Der Wind weht teils stürmisch aus nordwestlicher Richtung.

Am Sonntag wird es wohl einen Zacken besser. Die Sonne kommt teilweise raus und die Temperaturen steigen wieder um ein paar Grad. Es kann aber immer wieder regnen.

In der neuen Woche wird es zwar wärmer, aber es bleibt regnerisch. Wohl erst zum Ende der Woche wird das Wetter langsam wieder schöner. /rp