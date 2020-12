Pkw-Wracks in Palma: vom Straßenrand direkt zum Schrotthändler

Autos am Straßenrand landen direkt beim Schrotthändler.

Autos am Straßenrand landen direkt beim Schrotthändler. Foto: Rathaus Palma

Die Ortspolizei von Palma de Mallorca hat hunderte Fahrzeughalter per Brief dazu aufgefordert, ihre illegal am Straßenrand entsorgten Autos innerhalb eines Monats ordnungsgemäß zu entsorgen. Falls sie dem nicht nachgehen, landen die Fahrzeuge direkt beim Schrotthändler, ohne davor noch beim städtischen Fahrzeugdepot Son Toells abgestellt zu werden. Das Depot war im Oktober 2019 wegen Verströßen gegen die Umweltauflagen geschlossen worden .

Etwa 125 solcher Aufforderungen haben die Mitarbeiter des Rathauses kürzlich hinausgeschickt. Sie wollen das neue System, bei dem die Zwischenlagerung in Son Toells übersprungen wird, auch künftig beibehalten.

Im Jahr 2020 haben die Verantwortlichen unterdessen 1.575 Fahrzeuge vom städtischen Fahrzeugdepot Son Toells abtransportiert und verschrotten lassen, zu denen weitere 343 hinzukommen, die sich auf öffentlichen Straßen befanden und in besonders desolatem Zustand waren.

Wer sein Auto monatelang am Straßenrand stehen lässt und nicht abtransportiert, muss mit einer Strafe von bis zu 1.600 Euro rechnen. In der Gebühr sind neben den Kosten für die Abmeldung die Strafgelder und andere Kosten enthalten. /sw