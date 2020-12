Drogenrazzia bei Cala Ratjada: So wird der Spürhund der Guardia Civil fündig

Die Guardia Civil hat in der Gemeinde Capdepera nahe des Urlaubsorts Cala Ratjada im Nordosten von Mallorca vier Menschen festgenommen, die regelmäßig Drogen verkauft haben sollen. Wie es in einer Pressemitteilung der Guardia Civil heißt, konnten die Beamten drei Verkaufspunkte aufdecken, an denen zahlreiche illegale Substanzen den Besitzer wechselten.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, fuhr ein Mitglied der Dealergruppe wöchentlich nach Palma de Mallorca, um dort neue Drogen zu kaufen. Diese wurden dann für den Verkauf gestreckt und auf die Verkaufspunkte aufgeteilt. So hätten die Rauschgifthändler es geschafft, keine allzu große Mengen an Drogen lagern zu müssen und gleichzeitig dennoch ein reges Geschäft betreiben zu können.

Am Montag (30.11.) durchsuchten die Beamten die Häuser in Capdepera und Font de Sa Cala unter anderem mit Spürhunden und stellten insgesamt 200 Gramm Kokain, 100 Gramm Marihuana, 16 Gramm Methamphetamin und mehr als 11.000 Euro Bargeld sicher. /somo