Das idyllische Fornalutx verschärft jetzt die Corona-Regeln

Es war die einzige Mallorca-Gemeinde, in der es bisher keinen einzigen Corona-Fall gab. Doch jetzt hat es auch das Bergdorf Fornalutx getroffen. Wie das balearische Gesundheitsministerium mitteilt, sei vergangene Woche erstmals ein Covid-19-Fall registriert worden, mittlerweile sind 7 der knapp 700 Anwohner positiv getestet worden.

Um weitere Ansteckungen zu vermeiden, hat das Rathaus nun beschlossen, dass die insgesamt neun Bars und Restaurants, die in dem beschaulichen Dörfchen angesiedelt sind, täglich bereits ab 17 Uhr schließen sollen. Bürgermeister Francesc Marroig hatte sich zuvor mit den Besitzern zusammengesetzt und die neue Regelung abgestimmt. Das Rathaus will den Gastwirten, aber auch den Einzelhändlern im Ort als Entschädigung finanzielle Hilfen zukommen lassen. So müssen die betroffenen Unternehmer unter anderem weniger Müllgebühren zahlen.

Derweil hat in der Nachbargemeinde Sóller der dortige Bürgermeister Carlos Simarro die Bevölkerung aufgerufen, die Hygiene- und Abstandsregeln ernster zu nehmen. In den vergangenen zwei Wochen hatte sich hier ein Infektionsherd mit mehr als 50 neuen Fällen entwickelt. "Entweder wir verhalten uns angemessen, oder sie werden uns in den Lockdown schicken", so Simarro. Vor allem angesichts des bevorstehenden langen Wochenendes warnte er vor Regelverstößen. Es habe Gerüchte über illegale Partys gegeben, die in den kommenden Tagen stattfinden sollen. /somo

