Warnstufen und sehr unbeständig am langen Wochenende auf Mallorca

So hat der Freitag (4.12.) in Son Serra de Marina begonnen. Foto: MZ-Livecam

Das lange Wochenende steht vor der Tür und wie es manchmal so ist, wenn man endlich frei hat, lädt das Wetter auf Mallorca an den meisten Tagen nicht wirklich zum Rausgehen ein. Der Freitag (4.12.) hat bewölkt begonnen und in den meisten Teilen der Insel wird es zum Beginn des Wochenendes nass. Die Schauer werden teilweise von Sturm begleitet. Fast in allen Orten liegt die Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag bei über 70 Prozent, in Pollença sogar bei 90 Prozent, in Palma de Mallorca bei 85 Prozent.

Bis 18 Uhr gilt für den Süden um Palma de Mallorca und die Tramuntana zudem Warnstufe Gelb wegen Sturms und Starkwinds, rund um die Insel erneut Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs. Für Palma de Mallorca und Sa Pobla sind 16 Grad gemeldet, nachts kühlt es auf 9 Grad ab. Die Schneefallgrenze liegt bei 1.200 Metern.

Am Samstag (5.12.) sinken die Temperaturen im Vergleich zum Vortag spürbar und liegen dann nur knapp über der 10-Grad-Marke. Für Felanitx und Palma de Mallorca etwa sind 12 Grad gemeldet. Den ganzen Tag kann es regnen, Gewitter ist möglich. Die Schneefallgrenze sinkt auf 900 Meter. Der Wind weht teils stürmisch aus nordwestlicher Richtung. Eine Warnstufe hat der spanische Wetterdienst Aement dennoch nicht ausgerufen.

Am Sonntag (6.12.) wird es wohl einen Zacken besser. Die Sonne kommt teilweise raus, und die Temperaturen steigen wieder um ein paar Grad. Für Palma de Mallorca etwa sind 15 Grad gemeldet. Es kann aber immer wieder regnen. An den Küsten im Norden und Westen meldet der spanische Wetterdienst ab 14 Uhr wieder Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs und Winds aus Nordwesten. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.000 und 1.200 Metern.

Am Montag (7.12.), dem ersten von zwei Feiertagen auf der Insel, bleibt es am Vormittag eher noch trocken als am Nachmittag. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt später etwa 90 Prozent in Palma de Mallorca oder 85 Prozent in Santanyí sowie 80 Prozent in Sa Pobla. Mit 15 Grad in Palma de Mallorca bleiben die Temperaturen vorerst stabil.

Für den zweiten Feiertag, Dienstag (8.12.), meldet der spanische Wetterdienst bisher Höchsttemperaturen von 15 Grad, etwa in Palma de Mallorca und Santanyí. Leider liegt auch die Regenwahrscheinlichkeit bei unangenehm hohen Werten: In Pollença, Sóller und Palma de Mallorca bei 100 Prozent. Mit 16 Grad in den meisten Orten bleibt es zwar vergleichsweise mild, suchen Sie sich dennoch lieber ein paar Bücher oder Filme, um den Tag auf dem Sofa zu genießen. /sw