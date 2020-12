Diese Weihnachtsmärkte auf Mallorca finden (nicht) statt

Nicht an allen Orten auf Mallorca werden in diesem Pandemie-Jahr Weihnachtsmärkte (mercadillos de Navidad) stattfinden (siehe ganz unten). An folgenden Orten finden Sie aber in der Adventszeit noch Geschenke und Deko (kurzfristige Änderungen möglich):



Stadt Palma de Mallorca: Noch bis zum 6. Januar weihnachtet es täglich von10 bis 21 Uhr auf der Plaça Major, der Plaça d'Espanya (hier steht auch ein Stand mit Glühwein und deutschen Würsten), der Porta Pintada und den Ramblas

RataMarket Palma de Mallorca: Im Innenhof des Kulturzentrums Misericòrdia (Plaça de l'hospital, 4) findet am 12. und 13. Dezember von 10.30 bis 19.30 Uhr die Weihnachtsausgabe des Rata Market mit über 40 Ständen statt. Der Eintritt für das Event mit Live-Musik und Foodtrucks ist frei, die Teilnehmerzahl auf 300 begrenzt. Aussteller und Infos: www.ratamarket.com

Gemeinde Llucmajor: Am 19. Dezember herrscht im Bereich der Küstenorte auf der Plaça de l'Almirall Joan de Borbó von 17 bis 21 Uhr Weihnachtsflair. Um 19 Uhr sammelt der cartero real, der Gehilfe der Heiligen Drei Könige, die Wunschzettel der Kinder ein. Es gibt Live-Musik. Am 20. Dezember von 16 bis 20 Uhr ist dann Markt auf der Plaça Mayor in Arenal angesagt. Dazu gibt's Swing-Musik. Um 17 Uhr kommt im Parque Joan Ferrer der cartero real, um die Wunschzettel der Kleinen einzusammeln.

Puerto Portals: Rund um den Nobelhafen geht's vom 16. Dezember bis 6. Januar täglich von 11 bis 20 Uhr an über 40 Ständen auch in diesem Jahr weihnachtlich zu. Vom 18. Dezember bis 6. Januar gibt's zudem eine Kollektiv-Ausstellung zehn lokaler Künstler. Auch die umliegenden Restaurants bieten Weihnachtsmenüs an. Konzerte und Kinderworkshops finden in diesem Jahr nicht statt.

EastXmas Market in Santanyí: Vom 19. Dezember bis 6. Januar organisiert Paco Martínez vom Restaurant „East 26" zusammen mit Jens Becher von der Event-Finca auf dem Vorplatz vom Henri Likes Pizza (Carrer d'en Manuel de Falla, 12) erstmals einen Weihnachtsmarkt. Ein Teil der Einnahmen des Weihnachtsbaumverkaufs geht dank der Zusammenarbeit mit „Hope Mallorca" an hungerleidende Familien. Zudem gibt es ein Bühnenprogramm, Musik sowie ein Fotoset mit Winterlandschaft und der Weihnachtsmann kommt (Datum noch unklar). Täglich (außer am 31.12.) von 16–21 Uhr, mittwochs und samstags ab 11 Uhr.

Porto Petro: Der Ort an der Ostküste plant für den 19. und 20. Dezember einen weiteren Charity-Weihnachtsmarkt im Caló des Moix von 12 bis 17 Uhr.

Alaró: Am 20. Dezember wird es auf der Plaça de la Vila und der Plaça de Sebastià Jaume von 9–17 Uhr weihnachtlich.

Binissalem: Im Kulturzentrum Can Gelabert (Carrer de la Portella, 0) gibt's am 12. Dezember von 10–14 Uhr einen kleinen Markt.

Andratx: Am 19. Dezember sind auf dem Paseo de Son Mas von 10 bis 21 Uhr etwa 40 Stände aufgebaut.

Algaida / Pina: Algaida erweitert seinen Wochenmarkt um einige weihnachtliche Stände. Am 11. Dezember vormittags und am 18. Dezember vor- und nachmittags. Im Ortskern von Pina wird es am 15. und 22. Dezember jeweils vormittags weihnachtlich.

Gemeinde Felanitx: In den Orten der Gemeinde Felanitx gibt es dieses Jahr mehrere kleine Weihnachtsecken: Den Anfang macht am 12. (sowie 19.) Dezember von 16.30 bis 20.30 Uhr Felanitx (mehrere Straßen), weiter geht's in Portocolom am 18. Dezember von 16.30 bis 20.30 Uhr (Plaça des Corso de Portocolom), in Cas Concos am 20. Dezember von 16.30 bis 20.30 Uhr (Plaça de l'Església) sowie in s'Horta am selben Tag zur selben Zeit (Plaça de Sant Isidre). Daneben gibt es auch Konzerte, Vorträge oder Kinderanimation. Vollständiges Programm unter: http://felanitx.org/web/ca/2020/12/03/programacio-de-nadal-felanitx-2020/

Diese Anbieter freuen sich auf das nächste Jahr

Abgesagt sind der Weihnachtsmarkt in Santa Ponsa inklusive der Kinderflohmarkt sowie der in Port Adriano. Auch im Pueblo Español fällt in diesem Jahr kein Kunstschnee. In Manacor, Es Pil·larí und im Kloster Lluc fallen die Märkte ebenfalls aus, ebenso der der Asociación Altruista Es Refugi und der Basar der deutschsprachigen Evangelischen Gemeinde. Gestrichen ist zudem die Weihnachtslesung von Jürgen Mayer. Das Kinderchorkonzert der Eurocampus-Schule soll am 17.12 zumindest gestreamt werden (Infos folgen).