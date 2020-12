Wetterdienst warnt vor starken Böen und hohen Wellen auf Mallorca

Der spanische Wetterdienst Aemet hat Warnstufe Gelb für die Balearen gemeldet. Sturmtief "Dora" sorgt auf Mallorca und den Nachbarinseln für hohe Windgeschwindigkeiten und bis zu drei Meter hohe Wellen.



Ab 18 Uhr Warnung vor Böen in den Bergen



Seit Sonntagmorgen (6.12.) um 10 Uhr gilt die Warnung vor dem starken Wellengang an den Küsten des Tramuntana-Gebirges, im Norden und Nordosten von Mallorca sowie auf Menorca. Was den Wind betrifft, so wird ab 18 Uhr vor Böen von 80 km/h im Tramuntana-Gebirge gewarnt.

Das Sturmtief hatte am Samstag auf Mallorca für Schnee in den Bergen gesorgt, Palma de Mallorca und anderen Teilen der Insel Hagel und Regengüsse beschert, zudem fielen die Temperaturen.

Die detaillierten Wetteraussichten bis Dienstag lesen Sie hier. /bro