Corona-Massentests in Sa Pobla gehen weiter

Auch am Montag (7.12.) war der Andrang an den Teststellen groß Foto: Rathaus Sa Pobla / Twitter

Die Corona-Massentests in der Mallorca-Gemeinde Sa Pobla, denen sich seit Sonntag (6.12.) Einwohner zwischen 16 und 59 Jahren kostenlos unterziehen dürfen, gehen weiter. Bis Montagabend (7.12.) waren 1.581 Schnelltests durchgeführt worden, in 18 Fällen fielen sie positiv aus. Auch am Dienstag und Mittwoch (8./9.12.) stehen die Türen der Testzelte den Bewohnern weiter offen, wie das Rathaus in den sozialen Medien bekannt gab.

Es ist das erste Mal, dass die neuen Schnelltests in so großem Maße auf Mallorca eingesetzt werden. Sie liefern bereits nach 15 Minuten ein Ergebnis. Schon am Sonntag waren zahlreiche Menschen dem Aufruf gefolgt, sich testen zu lassen, und waren auch bereit, dafür längere Zeit anzustehen. Am Montag wurde das medizinische Personal aufgestockt, um dem Andrang gerecht zu werden, so der Bürgermeister von Sa Pobla, Llorenç Gelabert.

Diejenigen, die ein positives Testergebnis bekommen, müssen sich anschließend einem PCR-Test unterziehen, um das Ergebnis zu bestätigen. Die Anzahl der positiv Getesteten sei im Vergleich zum Rest der Balearen durchschnittlich, so Gelabert. Für Dienstag (8.12.) hat die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez einen Besuch im Kartoffeldorf angekündigt, um sich den Ablauf der Testungen anzusehen.

Die Massentests in Sa Pobla sind eine Reaktion der Gesundheitsbehörde auf die in den vergangenen Wochen stark angestiegenen Infektionszahlen im Ort. Trotz der hohen Zahlen hatte die Balearen-Regierung davon abgesehen, Sa Pobla vorübergehend abzuriegeln, so, wie es im November in Manacor der Fall war. Dort waren Gastronomen und Einzelhändler nach mehreren Wochen des lokalen Lockdowns zum Protest auf die Straße gegangen. /somo

