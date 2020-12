Nächtliche Ausgangssperre auf Mallorca beginnt bereits früher

Die balearische Landesregierung zieht den Beginn der nächtlichen Ausgangssperre auf Mallorca vor. Statt um 24 Uhr beginnt sie ab Donnerstag (10.12.) bereits um 22 Uhr, wie die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol am Mittwoch (9.12.) bei einer Pressekonferenz ankündigte. Die neuen Zeiten von 22 bis 6 Uhr seien zunächst bis 21. Dezember in Kraft, dann werde man die Situation neu bewerten. Wie die Regelung zu Weihnachten aussehen soll, ließ Armengol offen.

Als Grund nannte die Sozialistin die gestiegenen Corona-Zahlen. Die Inzidenz pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen 14 Tagen stieg auf Mallorca von 223 auf jetzt 260.

Darüber hinaus gibt es weitere Restriktionen in Orten mit hohen Inzidenzwerten. Bars, Restaurants und Cafés werden geschlossen in Sóller, Lloseta und Muro - ähnlich wie zuvor in Sa Pobla. In den Orten werde man zudem ebenfalls freiwillige Schnelltests an der Bevölkerung durchführen.

Sie sei sich über die wirtschaftlichen Folgen für die Gastronomen im Klaren, so Armengol. Gleichzeitig versprach sie zusätzliche Subventionen in Höhe von 5 Millionen Euro, damit die Wirte Lüftungsgeräte und CO2-Messgeräte kaufen könnten. Die Ministerpräsidentin appellierte an die Gastronomen, über das Verhalten der Gäste strenger zu wachen. Es könnte nicht sein, dass diese die ganze Zeit ohne Maske am Tisch säßen. /ff

Hintergrund: Durchblick bei den Corona-Regeln auf Mallorca

