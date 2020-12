Menschenkette gegen Pläne für Betonwerk in Palma-Viertel

"Son Güells ist kein Gewerbegebiet!" Mit Sprüchen wie diesem haben am Dienstag (8.12.) mehr als hundert Personen in dem Stadtteil von Palma de Mallorca gegen Pläne für ein Betonwerk demonstriert. Sie bildeten eine Menschenkette rund um das Grundstück, wo der Bau der Anlage beantragt worden ist. Das Viertel befindet sich außerhalb der Ringautobahn auf Höhe des Estadi Balear.

Die Entscheidung für das Projekt soll an diesem Donnerstag fallen, dann ist eine Sitzung der zuständigen Umweltkommission. Man sei zwar optimistisch, da die Gutachten der Behörden bislang negativ ausgefallen seien, so eine Sprecherin der Demonstranten. Doch man sei weiterhin in Sorge. Das Projekt sei nicht vereinbar mit dem Wohngebiet, betroffen seien mehr als 800 Personen, die in der unmittelbaren Nähe lebten. /ff