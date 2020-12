Starker Wind fegt über Mallorca hinweg

Ganz schön wild ging es auch am Dienstag (8.12.) auf Mallorca und den Nachbarinseln zu: In Alfàbia etwa fegte der Wind mit 115 Kilometern pro Stunde über die Insel, in Banyalbufar wurden 69 Stundenkilometer gemessen, in Ses Salines 68 Stundenkilometer. Auch am Leuchtturm in der Gemeinde Capdepera ging es mit 64 Stundenkilometern alles andere als ruhig zu. In Port de Sóller fegte der Wind mit 63 Stundenkilometern umher, am Cap Blanc mit 62, am Dique del Oeste mit 61 Stundenkilometern.

Auch die Landung am Flughafen Son Sant Joan dürfte für so manchen Passagier bei Windgeschwindigkeiten von 58 km/h etwas unruhiger ausgefallen sein als sonst.

MZ-Livecams: So sieht es momentan auf der Insel

Der Mittwoch (9.12.) hat dann ebenfalls in einigen Teilen der Insel stürmisch begonnen. Zu den Schauern gesellte sich oftmals Starkwind. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad. Nachts kann es in einigen Teilen der Insel auf 7 Grad abkühlen. Die Schneefallgrenze liegt bei 1.100 Metern. Der Wind weht aus Nordwesten. Warnstufen gelten am Mittwoch nur um die Insel herum, im Westen und Süden jeweils bis 15 Uhr.

Für den Donnerstag (10.12.) lautet die Vorhersage regnerisch, vor allem am Vormittag. Die Böen erreichen wieder eine Geschwindigkeit von bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Immerhin steigen die Temperaturen etwas an und Warnstufen sind nicht gemeldet. In Palma de Mallorca wird es Höchsttemperaturen von 17 Grad geben, in Santanyí 16 Grad.

Auch am Freitag (11.12.) ist der Himmel in weiten Teilen der Insel bedeckt. Vor allem am Vormittag wird es in den meisten Teilen der Insel zu Schauern kommen. Fast überall liegt die Regenwahrscheinlichkeit zwischen 90 und 100 Prozent. Zum Nachmittag hin sinkt sie etwas. Eine gute Nachricht für "Frostbeulen" gibt es dennoch: Palma de Mallorca knackt seit Langem einmal mal wieder die 20-Grad-Marke. Auch in Sa Pobla und Felanitx sind 19 Grad gemeldet. Nachts wird es weiterhin frisch und kühlt teilweise auf nur 5 Grad ab. Warnstufen sind derzeit nicht gemeldet. /sw