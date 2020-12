Wo Puppen auf Mallorca Körbe flechten

Das Spielzeuggeschäft "La Industrial", einer der ältesten Läden in Palma de Mallorca, hat sein diesjähriges Weihnachtsschaufenster eingeweiht. Das Arrangement steht ganz im Zeichen der "llata"-Handwerker, die aus der einheimischen Palme der Balearen die typischen Körbe, Besen, Teppiche und andere Gegenstände herstellen.

Monatelange Arbeit für die liebevolle Komposition

Die Schwestern Neus und Concepció Aguiló überraschen ihre Kunden einmal mehr mit einer liebevollen Komposition. In Zusammenarbeit mit den Handwerkerinnen von Ses Maries de Capdepera haben sie in den vergangenen Monaten am Schaufenster gefeilt, und dafür sogar ihre freie Zeit geopfert. Seit Mittwoch (9.12.) kann das Ergebnis bewundert werden. /bro