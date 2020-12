Spanische Regierung flexibilisiert PCR-Regelung bei Mallorca-Einreise

Am Flughafen von Mallorca.

Am Flughafen von Mallorca. Foto: DM

Die spanische Regierung flexibilisiert ihre Bestimmungen für die Einreise nach Spanien aus Risikogebieten. So werden ab sofort Passagiere, die jünger als sechs Jahre sind, von den PCR-Tests ausgenommen. Damit handle man die Vorschriften ähnlich wie in europäischen Nachbarländern, heißt es in einer Pressemitteilung des spanischen Gesundheitsministeriums.

Darüber hinaus wird ab sofort neben dem PCR auch der sogenannte TMA-Test akzeptiert. Dieser darf ebenfalls nicht älter als 72 Stunden sein.

Wichtige Neuerung außerdem: Das Negativ-Testergebnis darf neben Spanisch und Englisch nun auch auf Französisch oder Deutsch vorgelegt werden.

TMA ist die Abkürzung für "Transcription Mediated Amplification". Der gleichnamige Test wurde von der spanischen Firma Grifols entwickelt und funktioniert ebenfalls per Abstrich in der Nase. Dann wird eine molekulare Technik angewandt, mithilfe derer die RNS bestimmt wird. Das Verfahren ist etwas schneller und kostengünstiger als der PCR-Test, der fast überall mehr als 100 Euro kostet. "Die Tests sind hierzulande autorisiert und stellen eine gute Alternative zu den PCR-Tests dar", so Antoni Real, Vorsitzender des Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Islas Baleares, gegenüber der MZ.

Die Pflicht, ein negatives PCR-Ergebnis bei der Einreise aus Risikozonen nach Spanien vorzulegen, besteht seit dem 23. November. Zahlreiche betroffene Mallorca-Reisende hatten beklagt, dass es schwierig sei, rechtzeitig vor Abreise an das Testergebnis zu kommen, zumal dieses nicht älter als 72 Stunden sein darf.

Der Test muss weiterhin in dem schon bislang vorgeschriebenen Formular angegeben werden, das Passagiere vor der Einreise in Spanien ausfüllen müssen. Denn die Testpflicht ergänzt die bislang geltenden Vorgaben wie etwa zur automatischen Temperaturmessung aller ankommenden Passagiere aus dem Ausland. /ff

