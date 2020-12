Die Sonne kommt raus, am Sonntag lässt der Wind nach

Das in den vergangenen Tagen eher durchwachsene Mallorca-Wetter gibt sich zum Wochenende (12./13.12.) größte Mühe. Die Sonne erkämpft sich ihren Platz am Himmel zurück. Der Wind soll am Sonntag nachlassen.

Der Freitag (11.12.) beginnt noch stark bewölkt. Doch gegen Mittag setzt sich die Sonne durch. Bei diesem Wetterumschwung kommt es zu vereinzelten Regenschauern. Der Wind bläst böig aus westlichen Richtungen. Dabei werden Geschwindigkeiten von 60 Kilometer pro Stunde erreicht. Der Wind ist also etwas weniger stark als an den Tagen zuvor. Eine Wetterwarnung der Stufe Gelb gilt aber noch wegen der unruhigen See an der Süd- und Ostküste der Insel. Die Temperaturen klettern nach oben. Tagsüber werden 19 Grad erreicht. Nachts bleibt es bei Werten um 9 Grad.

Am Samstag (12.12.) bleibt es zwar überwiegend sonnig, aber die Windböen legen nochmal zu. Wegen Böen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde - in den Bergen 100 Kilometer pro Stunde - hat das spanische Wetteramt Aemet die Warnstufe Gelb wegen Wind und Wellen ausgegeben. Ab und zu kommt es zu Regenschauern. Die Tageshöchstwerte liegen bei 18 Grad (Palma de Mallorca) oder 19 Grad (Felanitx). Nachts sinkt die Temperatur nur noch in den Bergen unter die 10 Grad.

MZ-Livecams: So sieht es momentan auf der Insel

Am Sonntag (13.12.) dreht der Wind auf nördliche Richtungen. Der Himmel bleibt überwiegend klar. Tagsüber wird es etwas kühler, die Tiefstwerte bleiben stabil. In den Morgenstunden kommt es nochmal zu einigen Böen. Zu Beginn der Woche heizt die Sonne die Insel dann wieder auf eine angenehme Temperatur von 20 Grad auf. /tg