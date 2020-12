Großer Andrang bei Massentests in Lloseta und Muro

Das balearische Gesundheitsministerium hat am Sonntag (13.12.) in den Mallorca-Dörfern Muro und Lloseta kostenlose Massentests gestartet. Auch am Dienstag (15.12.) können sich Einwohner noch auf Covid-19 testen lassen. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, kamen die Bewohner freiwillig in Scharen, um sich der Analyse zu unterziehen.

In Lloseta waren allein am Sonntag 1.227 Schnelltests durchgeführt worden, von denen 14 ein positives Ergebnis brachten. In Muro liegt die Sonntags-Bilanz bei vier Positiv-Tests von insgesamt 1.236.

Mehr als 25 Experten des Gesundheitsministeriums sind für die Massentestungen im Einsatz um asymptomatische Fälle aufzuspüren. Wie bereits vorige Woche in Sa Pobla setzen sie auf Schnelltests, die innerhalb von 15 Minuten ein Ergebnis bieten. Die Positiv-Fälle müssen sich im Anschluss einem PCR-Test unterziehen um das Ergebnis zu bestätigen.

Die Bürgermeister der Gemeinden lobten die hohe Beteiligung der Bürger. In einigen Fällen hatten die Anwohner bis zu vier Stunden Schlange stehen müssen, bis sie an der Reihe waren. Auch die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol fand in den sozialen Netzwerken lobende Worte. "Euer Einsatz ist grundlegend, um Corona zu stoppen", so Armengol. /somo

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).