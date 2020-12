Palmas Ortspolizei funktioniert Schrottautos zu Dienstwagen um

Klingt nach einem Witz, ist aber tatsächlich so: Die Polizei von Palma de Mallorca fährt künftig in Schrottautos Streife. Das Rathaus hat beschlossen, dass am Straßenrand vor sich hingammelnde Wagen für den Polizeidienst umfunktioniert werden dürfen.

Demnach gebe es derzeit 25 illegal am Straßenrand entsorgte Pkw, die noch in einem akzeptablen Zustand sind. Bei sechs von ihnen ist der bürokratische Prozess so weit, dass in Kürze das Blaulicht auf dem Dach erstrahlt.

Immer wieder haben die Polizisten Palmas in den vergangenen Monaten den schrottreifen Zustand ihrer Dienstwagen beklagt. Nun bekommen sie statt Neuwagen ausrangierte Fahrzeuge.

Es ist keine Seltenheit, dass Besitzer ihre Unfallwagen am Straßenrand einfach stehen lassen. In manchen Fällen haben sich auch Strafzettel angesammelt. Wie Sie Ihr altes Auto korrekt entsorgen, lesen Sie hier. /rp