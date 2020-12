Temperaturen über 20 Grad vor Weihnachten auf Mallorca

Am Dienstagvormittag (15.12.) kam auch in Portixol die Sonne heraus.

Am Dienstagvormittag (15.12.) kam auch in Portixol die Sonne heraus. Foto: MZ-Livecams

Von weißer Weihnacht ist Mallorca auch in diesem Jahr weit entfernt, stattdessen heißt es "Sonne satt" und Temperaturen teilweise über 20 Grad. Der Dienstag (15.12.) etwa hat vereinzelt mit Wolken am Himmel begonnen. Vor allem am Nachmittag klart es jedoch zunehmend auf. Einige Orte knacken dann die 20-Grad-Marke, etwa Pollença oder Sa Pobla. Palma de Mallorca und Felanitx liegen mit gemeldeten 19 Grad knapp dahinter. Auf der ganzen Insel bleibt es trocken. Der Wind weht aus Südosten und dreht sich später in Richtung Westen und Südwesten. Nachts kühlt es in Palma de Mallorca auf 7 Grad ab, in Sa Pobla auf 8 Grad.

Vor allem am Mittwoch (16.12.) dominiert die Sonne am Himmel. Der Tag startet mit nur wenigen Wolken. Wie am Vortag bleibt es auf der ganzen Insel trocken. Für Sa Pobla meldet der spanische Wetterdienst erneut 20 Grad, für Palma de Mallorca 18 Grad, für Felanitx 19 Grad. Der Wind weht aus Westen und dreht später Richtung Süden. Nachts wird es minimal frischer als am Vortag, in Palma de Mallorca etwa sind 6 Grad gemeldet, in Sa Pobla 7 Grad.

Für Donnerstag (17.12.) schließt der spanische Wetterdienst Aemet einzelne Schauer in Teilen der Insel derzeit nicht aus, insbesondere im Norden von Mallorca. In Pollença etwa beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 35 Prozent, in Artà nur 15 Prozent. Die Temperaturen steigen leicht an. In Palma de Mallorca sind laut der Vorhersage 21 Grad zu erwarten, in Sa Pobla und Felanitx 20 Grad. Es ist jedoch bewölkter als am Vortag. Dafür wird es nachts milder: Fast für alle Gemeinden sind zweistellige Temperaturwerte gemeldet, für Felanitx 11 Grad, für die Balearen-Hauptstadt sogar 12 Grad. Aus Osten weht ein schwacher Wind, der später nach Norden hin dreht.

Am Freitag (18.12.) sollen die Temperaturen wieder leicht abfallen, in den meisten Orten der Insel auf unter 20 Grad. Auch das Schauerrisiko steigt. Nachts sind für die meisten Orte bisher um die 11 Grad gemeldet. /sw