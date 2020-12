Neuer Campingplatz nah am Meer auf Mallorca geplant

Auf der öffentlichen Finca Es Canons in Artà im Nordosten von Mallorca soll ab dem kommenden Sommer eine neue Camping-Zone entstehen. Wie die balearische Landesregierung in einer Pressemitteilung bekannt gab, können auf 1,1 Hektar bis zu 250 Menschen in Zelten oder Wohnwagen unterkommen. Wie es heißt, sind Mitarbeiter der balearischen Forstbehörde Ibanat bereits dabei, auf der Fläche die nötige Infrastruktur herzurichten.

Unter anderem soll es Pickniktische und -bänke geben, zudem Feuerstellen und andere Freizeitmöglichkeiten. Auch kleine Waschräume mit Duschen sowie ein Empfangshäuschen werden errichtet. Zudem sollen alle Einrichtungen barrierefrei sein. Geplant ist, dass der Campingplatz mit erneuerbaren Energien bespeist wird, die vor Ort unter anderem mit Solarplatten gewonnen werden. "Die Gegend ist leicht zugänglich und sehr nah am Meer", warb der Geschäftsführer vom Ibanat, Joan Ramon.

Die Landesregierung hatte das 150 Hektar große Grundstück im Juni 2018 für 6,7 Millionen Euro aus Einnahmen der Touristensteuer gekauft. Dort befinden sich auch einige alte Gebäude, die in eine Wanderherberge umgebaut werden sollen. "Der Campingplatz ist der erste Schritt, die Wanderhütte soll anschließend entstehen", so Ramon.

Bei einem Besuch vor Ort lobte der balearische Umweltminister Miquel Mir am Dienstag (15.12.), dass dort bald Bürger die Natur genießen können. Das sei in Zeiten wie diesen "wichtiger denn je".

Tatsächlich ist Mallorca nicht gerade reich mit Campingplätzen bestückt. Derzeit gibt es ähnliche Einrichtungen nahe des Klosters Lluc. Die Camping-Zone im Naturschutzgebiet Parc de Llevant war bereits vor vielen Jahren abgebaut worden. Eine Liste anderer legaler Camping-Gebiete finden Sie hier.