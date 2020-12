Noch mal Sonne tanken auf Mallorca

In Palma de Mallorca hat sich die Sonne am Donnerstagvormittag schon blicken lassen.

In Palma de Mallorca hat sich die Sonne am Donnerstagvormittag schon blicken lassen. Foto: MZ-Livecam

Der Donnerstag (17.12.) wird wohl der schönste und zugleich wärmste Tag der Woche. Es bleibt überall auf der Insel trocken. Vor allem in den Orten im Süden und Westen von Mallorca hat sich schon am Vormittag die Sonne gegen die Wolken durchgesetzt. Die höchsten Temperaturen werden auf der Insel in Palma de Mallorca erreicht: 21 Grad sind gemeldet. Auch für Felanitx und Sa Pobla sagt der spanische Wetterdienst 20 Grad vorher. Der Wind weht aus Osten und Südosten. Nachts kühlt es in den meisten Orten auf um die 9 Grad ab.

Am Freitag (18.12.) gibt es dann ein paar mehr Wolken. Auch die Höchsttemperaturen sinken leicht, in Palma de Mallorca auf 20 Grad, in Felanitx und Sa Pobla auf 19 Grad. Am Nachmittag beträgt die Regenwahrscheinlichkeit in einigen Orten im Südwesten und Westen bis 30 Prozent, zum Nachmittag hin nimmt sie ab. Aus Osten weht erneut ein leichter Wind.

Das Wochenende startet am Samstagvormittag (19.12.) in einigen Teilen der Insel bewölkt. Zum Nachmittag hin klart es etwas auf. Die Temperatur-Werte der meisten Orte liegen dann knapp unter der 20-Grad-Marke. Gelegentliche Schauer sind nicht auszuschließen. Der Wind kommt erneut aus Osten und Nordosten.

Am Sonntag (20.12.), kurz vor den Weihnachtsfeiertagen, wird es laut dem spanischen Wetterdienst dann zunehmend regnerisch. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von bis zu 80 Prozent sind Schauer etwa in Pollença so gut wie sicher zu erwarten. Auch in der Tramuntana und in der Balearen-Hauptstadt kann einiges vom Himmel kommen. Die Temperaturen sinken ebenfalls auf oft 17 Grad ab. Nacht erreichen sie einstellige Werte. Der Wind kommt aus Westen und dreht zum Nachmittag hin nach Nordwesten. /sw