Corona: So still wird die stille Nacht auf Mallorca

Um eine drohende dritte Corona-Welle abzuwenden, hat die Landesregierung die Restriktionen für die Festtage zu Weihnachten auf Mallorca verschärft. Seit Dienstag (15.12.) gilt für zunächst zwei Wochen die Stufe 4, also die höchste Stufe des insgesamt fünfstufigen (0 bis 4) Corona-Protokolls. Stufe 4 bedeutet "extremes Risiko". Die ursprünglich für diese Phase vorgesehenen Maßnahmen wurden teils verschärft und an einigen Stellen auch mit Ausnahmen versehen, um sich an die bevorstehenden Feiertage ­anzupassen. Die Details regelt eine Verordnung, die am Dienstag (15.12.) im Amtsblatt BOIB veröffentlicht wurde (externer Link auf spanischen Text).

Maximal sechs Personen

Erlaubt sind Zusammenkünfte von bis zu sechs Personen. Treffen sie sich drinnen, dürfen sie maximal aus zwei verschiedenen Haushalten stammen. Zwei Paare dürfen sich also zum Weihnachtsabendessen verabreden. Drei Paare dürfen sich nur draußen treffen. Selbst bei einer Wanderung oder einem Picknick im Freien dürfen nicht mehr als sechs Personen zusammenkommen. Kinder zählen mit.

Eigentlich sieht die Stufe 4 sogar vor, dass man im Innern überhaupt keine Personen anderer Haushalte treffen darf. Hier wurde eine Ausnahme mit Rücksicht auf Alleinstehende gemacht. „Niemand soll Weihnachten allein zu Hause feiern müssen", so Ministerpräsidentin Francina Armengol.

Ausgangssperre ab 22 Uhr

Seit Wochen gilt auf Mallorca eine abendliche Ausgangssperre, die zuletzt von Mitternacht auf 22 Uhr vorverlegt worden war. Ursprünglich hatte man für die Festtage eine leichte Lockerung in Aussicht gestellt. Diese Hoffnungen werden jetzt enttäuscht. Selbst an Heiligabend muss man also zwischen 22 Uhr und 6 Uhr zu Hause bleiben, sofern man nicht nachweislich beruflich unterwegs ist oder wichtige Termine zum Beispiel beim Arzt wahrnimmt. Ob man auch Silvester um Mitternacht zu Hause sein muss, wird dann zwischen den Jahren entschieden. Für die Gastronomie, die Auslieferung von Essen, sowie Strände und Parks gelten eigene Uhrzeiten.

Restaurants und Cafés

Die Innenräume von Restaurants und Cafés müssen ab Donnerstag (17.12.) schließen. Ausschank ist also nur noch im Freien, bis zum Beginn der abendlichen Ausgangssperre um 22 Uhr. An den Vorabenden ­freier Tage, also freitags, samstags und vor Feiertagen, endet der Ausschank bereits um 18 Uhr. Damit will die Balearen-Regierung sogenannte tardeos – nachmittägliche Feiern – unterbinden. Einziges Zugeständnis an die Gastronomen: In den Außenbereichen dürfen 75 Prozent, statt der ursprünglich vorgesehen 50 Prozent der Sitzplätze besetzt werden. Außerdem ist weiterhin der Außer-Haus-Verkauf erlaubt, solange die Innenräume nicht aufgesperrt werden.

Hinweisschilder müssen die Gäste auf die Regeln hinweisen. Auch darauf, dass die Maske zwar während des Konsums abgesetzt werden darf, sonst – zum Beispiel beim Warten auf die Getränke – aber aufzusetzen ist. Speisesäle in Krankenhäusern, Bildungsinstitutionen und sozialen Einrichtungen bleiben unter Auflagen geöffnet.

Hotels und Pensionen

Hotels und Pensionen bleiben geöffnet. In gemeinschaftlich genutzten Räumen ­dürfen sich maximal die Hälfte der sonst ­zugelassenen Personen aufhalten, in den Speisesälen maximal 30 Prozent der gewöhnlichen Gästezahl. Es dürfen ausschließlich Übernachtungsgäste bedient werden.

Rauchverbot unverändert

Das Rauchverbot bleibt streng, wird aber nicht wie ursprünglich für die Stufe 4 vorgesehen noch einmal verschärft. Erlaubt ist das Rauchen auf der Straße, sofern der ­Sicherheitsabstand von zwei Metern zu allen anderen Personen eingehalten wird. Raucher dürfen also auch nicht in Gruppen ­zusammenstehen. Verboten bleibt das Rauchen an Café- oder Restauranttischen. Wer raucht, muss am Platz stehen bleiben. Rauchend durch die Straße gehen, ist verboten.

Strenge Regeln beim Shoppen

Anders als in Deutschland bleiben die ­Geschäfte auf Mallorca geöffnet. Allerdings sollen die Weihnachtseinkäufe unter ­strengen Sicherheitsauflagen statt­finden, die insbesondere von den großen Einkaufszentren eingefordert und in geringerem Maße von den kleinen Geschäften einge­fordert werden.

Einkaufszentren müssen die Kundenzahl in Echtzeit kontrollieren, sei es durch dafür zuständiges Personal oder durch technische Geräte. Es gelten genaue Vorschriften: Auf Flächen zwischen 2.500 und 4.000 Quadratmetern dürfen sich zum Beispiel maximal 400 Kunden auf­halten, bei 6.000 Quadratmetern 600 Personen. Grundsätzlich sollte also jeder ­Einkäufer zwischen acht und zehn Quadratmeter Platz haben. Große Geschäfte dürfen maximal 30 Prozent der üblichen Kundenzahl einlassen.

In kleineren Geschäften dürfen maximal 50 Prozent der sonst zugelassenen Kundenzahl gleichzeitig einkaufen. Die Ortspolizei Palma will Gedränge auch auf den beliebten Einkaufsmeilen verhindern. Am Borne-Boulevard, auf der Plaça Major, an der Rambla und in der Fußgängerzone Carrer Sant Miquel gibt es Kontrollen.

Kultur und Sport

Theater und Kinos dürfen öffnen. Die maximale Zuschauerzahl liegt bei 50 Prozent (Theater) beziehungsweise 45 Prozent (Kinos). Auch bei sonstigen kulturellen Veranstaltungen gilt die Beschränkung von maximal der Hälfte der ansonsten zugelassenen Zuschauerzahl. Im Innern gilt zusätzlich ein Maximum von bis zu 200 Personen, im Außenbereich von 400 Personen.

Beim allgemeinen Breitensport dürfen in der Natur und in Anlagen im Freien Gruppen von maximal sechs Personen zusammen trainieren. Für Kontaktsportarten dürfen feste Gruppen von maximal fünf Personen zweimal pro Woche zusammen trainieren, müssen dabei aber Abstand halten. Wettkämpfe finden ohne Zuschauer statt. Für offiziell registrierte Vereinssportler und Profis gelten Sonderregeln.

Gottesdienste

Voll besuchte Kirchen wird es in diesem Jahr nicht geben. Für Gotteshäuser gilt eine Höchstzahl von maximal 30 Prozent der normalerweise zugelassenen Personen. Empfohlen werden Gottesdienste mit ­maximal 15 Personen. Die Kirchen empfehlen ihren Gemeinden, die Zeremonien im Fernsehen oder per Video im Internet zu verfolgen.

Schulen

Mallorcas Schulen bleiben geöffnet, die Weihnachtsferien (ab 23.12.) werden nicht vorgezogen. Die außerschulischen Aktivitäten (extraescolares) sowie Ausflüge und Zusatzangebote der Elternverbände sind gestrichen.

Strände, Parks und Fiestas

Anders als beim Lockdown im Frühjahr bleiben auch die Strände und Parks geöffnet. Der Besuch ist jedoch auf die Uhrzeiten zwischen 7 und 21 Uhr beschränkt. Kinder dürfen die Spielplätze benutzen. Diese werden dafür häufiger desinfiziert. Auch Karussells oder ähnliche Jahrmarkts­attraktionen sind grundsätzlich erlaubt. Fiestas, einschließlich der Diada am 31. Dezember (Jahrestag der Wiedereroberung Mallorcas), werden abgesagt.

Was ist mit Silvester?

Die am Montag (14.12.) angekündigten ­Regeln gelten zunächst bis zum 28. De­zember. Allerdings gilt es nicht als wahrscheinlich, dass sich die Ansteckungszahlen über die Festtage verbessern werden - eher im Gegenteil. Es steht also zu erwarten, dass die Auflagen zu Silvester und Neujahr sowie zum Dreikönigstag zumindest nicht ­gelockert werden.



