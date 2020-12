Corona-Fahrplan auf Mallorca: Schnelltests, Airport-Kontrollen, Impfung

Der Countdown für die Impfungen gegen das Coronavirus auf Mallorca läuft. Voraussichtlich am 26. Dezember werden die ersten Impfdosen der Firmen Pfizer und Biontec nach Spanien geliefert, am 27. Dezember dann soll es in allen Regionen losgehen, so der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa auf einer Pressekonferenz am Freitag (18.12.). Die täglich eintreffenden weiteren Dosen werde man dann gleichmäßig an die Regionen ausliefern.

Man sei startklar, um mit dem Impfen zu beginnen, so die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol am Freitag. Auf Mallorca trafen am Donnerstag die bestellten Tiefkühlgeräte ein. In den 15 Geräten können Impfdosen bei einer Temperatur von minus 86 Grad gelagert werden. Der Kaufpreis für die Tiefkühlgeräte - neun große mit 828 Litern Fassungsvermögen, sechs kleine mit 578 Litern Fassungsvermögen - beträgt insgesamt knapp 230.000 Euro. Für Mallorca sind zehn Geräte reserviert, eines für jedes Krankenhaus sowie sechs für die größten Gesundheitszentren.

Der Impfplan sieht für die Balearen in einer ersten Stufe 120.000 Impfdosen vor. Damit sollen im ersten Quartal 2021 insgesamt 60.000 Personen geimpft werden, da für jede Person zwei Dosen notwendig sind. Als erste an der Reihe sind die Bewohner von Seniorenheimen, das dortige Personal, die Angestellten im Gesundheitssystem sowie auch Pflegebedürftige, die nicht in Einrichtungen untergebracht sind. In einer zweiten Phase dann - möglicherweise ab März - folgen Senioren ab 65 Jahren, Personen mit Vorerkrankungen, sozial benachteiligte Bürger, des Weiteren Personen in essenziellen Berufen, in Gebieten mit hohen Corona-Zahlen sowie Schwangere.

Die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez warnte davor, mit dem Beginn der Impfungen leichtsinnig zu werden. So vergehen zwischen der ersten und der zweiten Dosis drei Wochen, erst im Anschluss greife die Immunität. Ähnlich äußerte sich der spanische Gesundheitsminister Illa: Man stehe am Anfang vom Ende der Pandemie, noch nicht an deren Ende.

Bis die Impfungen Wirkung zeigen werden, setzt die balearische Linksregierung auf weitere Strategien, um die Pandemie in Schach zu halten. So sollen in Orten, in denen es die Experten des Gesundheitsministeriums für sinnvoll halten, weiterhin Massentests stattfinden. Nach Sóller sei nun kommende Woche Inca an der Reihe, so Armengol.

Ab diesem Sonntag (20.12.) beginnen zudem die Gesundheitskontrollen bei der Einreise auf Mallorca auch im innerspanischen Reiseverkehr. In den Häfen und auf den Flughäfen seien dann insgesamt 215 Kontrolleure der balearischen Gesundheitsbehörden im Einsatz.



Für Residenten gilt: Wer seinen Wohnsitz auf den Inseln hat und vom spanischen Festland hierher zurückreist, soll zwischen drei Möglichkeiten wählen können - einem PCR-Test, der vor der Reise kostenlos vorgenommen und dessen Ergebnis vorgezeigt werden muss, einem Antigen-Test bei der Ankunft auf Mallorca oder aber einer zehntägigen häuslichen Quarantäne nach der Einreise. Laut Armengol werde die Kostenübernahme der PCR-Tests mit 67 Zentren auf dem Festland abgesprochen.

, die aus einer spanischen Region mit einer Inzidenz von mehr als 150 Fällen pro 100.000 Einwohnern kommen, müssen - wie auch die Reisenden aus Risikogebieten im Ausland - künftig ein negatives PCR-Test-Ergebnis bei Ankunft vorlegen können. Andernfalls drohten Sanktionen, so Armengol. Besucher mit triftigen Gründen (Arbeit, Betreuung von Angehörigen, etc. ) müssen - falls sie mehr als 72 Stunden auf dem Festland waren - sich einem Antigen-Test oder einer Quarantäne unterziehen. Liegt die Aufenthaltszeit darunter, müssen Reisende schriftlich versichern, dass sie symtomfrei sind. Die Unterscheidung wird mit Rücksicht unter anderem auf Transporteure, Vereinssportler oder Airline-Angestellte gemacht.

Achtung: Von diesen neuen Regeln bleiben die Vorschriften bei der Einreise in Spanien aus einer Risikozone im Ausland unberührt. Hierbei muss weiterhin ein negatives PCR-Test-Ergebnis vorgelegt werden, es gibt keine Kostenübernahme (alle Details hier). /ff

