Das Rathaus von Selva im Inselinnern von Mallorca hat am Donnerstag (17.12.) die Abholzung der vier großen Kiefern auf der Plaça Major angeordnet. In den frühen Morgenstunden rückten die Maschinen an und fällten die Bäume, ein erster Schritt der geplanten Umgestaltung des Zentrums in den kommenden vier Monaten mit einem Budget von 500.000 Euro.



Die umstrittene Aktion rief bei vielen Einwohnern des Ortes Unbehagen hervor. Sie warfen dem Rathaus vor, die Kiefern in einer "hinterlistigen" Nacht- und Nebelaktion abgeholzt zu haben. Einige kritisierten, dass die Anwohner nicht ausreichend über die Pläne informiert worden seien.





El batle diu que els pins s'han tirat per "seguretat", i "pels perjudicis a un veinat de la plaça".

Ha adjudicat a dit la tala dels pins, "per contracte menor". Assegura que la llenya és propietat de l'Ajuntament de Selva pic.twitter.com/UlllGQ7BBQ — Margalida Solivellas (@margasoli) December 17, 2020

Aus Sicherheitsgründen gefällt

Derversicherte indes, die laut eigener Aussageseiengefällt worden. Zudem hätten die 25 Meter hohen Kiefern in der Vergangenheit bereits: Einem Anwohner habe das Rathaus deshalb einezahlen müssen.Rotger sagte: "Natürlich hat die Abholzung der Bäumeaber es kommt ein Moment, an dem die Bäume zu Feinden werden. Das istweil meine Generation mit diesen Kiefern aufgewachsen ist, aber die, und das Rathaus handelte verantwortungsbewusst." Der Bürgermeister versprach zudem, dass der Platzhaben soll als zuvor. /bro