28.000 Bewohner von Inca zu Corona-Massentest aufgerufen

Rund 28.000 Residenten von Inca in der Inselmitte von Mallorca, die gesamte Bevölkerung von 16 Jahren aufwärts, soll bis zum 28.12. zum Corona-Massentest antreten. Los geht es mit den dafür vorgesehenen Antigen-Schnelltests am Montag (21.12.) zwischen 9 und 18 Uhr im Palau Municipal d'Esports.

Zuvor hatte es bereits ähnliche Corona-Massentests in Sa Pobla, Lloseta, Muro und Sóller gegeben, wo die Bevölkerung dem Aufruf in großer Zahl gefolgt war. Wie in den übrigen Gemeinden, hat auch das Rathaus von Inca die Stadt in verschiedene geografische Zonen unterteilt, um die Tests zu koordinieren.

Vier verschiedene Zonen mit eigenen Testzeiten

Residenten der Zone 1, die von der Avinguda del Raiguer, dem Carrer del Tren und der Avinguda del Pla begrenzt wird, sollen sich am Montag und Dienstag testen lassen. Anwohner von Zone 2, zwischen den Straßen Bisbe Llompart, Major und Comerç, sind für den 23.12. und 24.12. zum Test geladen (an Heiligabend nur bis 16 Uhr).

Wer in Zone 3 lebt, die sich zwischen den Straßen Sirena, Hostals und Garroves erstreckt, soll am 25.12. (bis 13 Uhr) oder am 26.12. antreten. Und die Residenten der vierten Zone (Avinguda de Lluc, calle Bartomeu Coc und Avinguda Reis Católics) erhalten als Zeitfenster den 27.12. und 28.12. Wer außerhalb dieser abgesteckten Gebiete wohnt, darf an jedem der genannten Tage zum Massentest erscheinen. /bro

