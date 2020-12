377 Mitarbeiter sollen Bürger über Corona-Regeln informieren

377 Info-Mitarbeiter sollen in den kommenden sechs Monaten auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln die Bürger über die geltenden Corona-Regeln aufklären. Das hat die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol am Montag (2.12.) auf einer Pressekonferenz angekündigt. Aufgabe der Mitarbeiter sei es dabei zu helfen, dass die Regeln optimal eingehalten werden, es gehe um Pädagogik, nicht um Sanktionen.

Ihre Arbeit aufnehmen sollen die neuen Info-Mitarbeiter am 23. Dezember. Zum Einsatz kommen sie auf öffentlichen Straßen und Plätzen, in Einkaufszentren sowie auch in Naturräumen.

Man könne unmöglich Polizisten abstellen, die jeden Bürger kontrollierten, so Armengol, man sei auf die Mithilfe eines jeden angewiesen, um die Pandemie zu bekämpfen. Gerade jetzt zu Weihnachten dürfe man nicht nachlassen, um die Intensivstationen zu entlasten und Menschenleben zu schützen. /ff

