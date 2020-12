Noch kommen auf dem Mallorca-Airport Flüge aus England an

Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern, wie etwa Deutschland, die Niederlande oder Frankreich, kappt Spanien derzeit die Verbindung nach Großbritannien auf dem Luftweg noch nicht. Angesichts der in England aufgetauchten Mutation des Coronavirus setzt man in Spanien stattdessen auf schärfere Kontrollen.

So sollen alle Passagiere, die in einem Flugzeug aus Großbritannien auf spanischem Boden ankommen, besonders genau auf ihren negativen PCR-Test kontrolliert werden. Am Flughafen von Palma de Mallorca hält sich der Aufwand dafür am Montag (21.12.) in Grenzen. Gerade einmal zwei Maschinen aus England setzen in Son Sant Joan auf, eine aus London-Stanstead, die andere aus Manchester.

Spanien setze nicht auf "unilaterale Lösungen", hieß es aus dem Regierungssitz in Madrid. Man hoffe, bei einem Treffen der Expertenkommission der EU am Montag auf eine "koordinierte Antwort auf diese neue Situation". Sollte es diese nicht geben, werde man von Seiten der spanischen Regierung weitere Schritte prüfen.

Die Mutation des Virus, die laut Experten deutlich ansteckender ist als die bisherigen Varianten des Virus, wurde neben Großbritannien auch schon in Dänemark, Italien und den Niederlanden nachgewiesen. /jk