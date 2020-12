Bayern verschärft Einreise-Regeln für Rückkehrer aus Risikozonen

Weitere Auflagen für Rückkehrer von der Mallorca-Reise: Um die Corona-Pandemie zu bremsen, verschärft Bayern die Regelungen zur Einreise. Ab Mittwoch (23.12.) muss jeder, der aus einem Corona-Risikogebiet wie etwa Spanien zu einem Flughafen in Bayern fliegt, entweder schon bei der Einreise einen negativen Corona-Test vorweisen oder umgehend zum Testen gehen. Das hat die Staatskanzlei am Dienstag mitgeteilt. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks sind Schnelltests als Nachweis ausreichend.

Laut der bislang geltenden Regelung müssen Mallorca-Rückkehrer ohnehin für zehn Tage in Quarantäne. Diese kann frühestens nach fünf Tagen durch einen negativen Corona-Test vorzeitig beendet werden. Jetzt kommt die Testpflicht hinzu: Laut dem Kabinettsbeschluss muss das negative Testergebnis innerhalb von 72 Stunden nach Einreise beim Gesundheitsamt eingereicht werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Für die Tests stünden auch die Testzentren an den Flughäfen bereit. Wird der Test schon im Ausland vorgenommen, dürfe dies höchstens 48 Stunden vor der Einreise nach Bayern geschehen. Am besten, man verzichte ganz auf Reisen, so Ministerpräsident Markus Söder, der sich derzeit in Quarantäne befindet. Um die Testpflicht durchzusetzen und auf die Verantwortung jedes einzelnen hinzuweisen, werde es auch Kontrollen bei den Reisenden und Familienheimkehrern geben, heißt es weiter in der Pressemitteilung. /ff

Übersicht: Die bisherigen Regelungen in den einzelnen Ländern

