Beschwerden über lange Wartezeiten bei PCR-Tests von Gesundheitsbehörde

Die balearischen Gesundheitsbehörden benötigen derzeit angesichts des starken Anstiegs der Corona-Fälle zum Teil mehr als vier Tage, um die Ergebnisse eines PCR-Tests mitzuteilen. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Mittwoch (23.12.) So hätten Mitarbeiter der Covid-Zentrale am vergangenen Montag (21.12.) Ergebnisse von Tests übermittelt, die am 16. und 17. Dezember vorgenommen worden seien. Gewöhnlich betrage der Zeitraum zwischen 24 und 48 Stunden, seit einigen Tagen werde diese Frist aber überschritten.

Personen, die engen Kontakt mit Corona-Infizierten hatten und sich daraufhin einem PCR-Test im öffentlichen Gesundheitssystem unterzogen hatten, wandten sich in den vergangenen Tagen wegen der langen Wartezeit an die Covid-Zentrale. Eigentlich war ihnen laut "Diario de Mallorca" in Aussicht gestellt worden, dass das Ergebnis innerhalb von 24 bis 48 Stunden vorliegen würde. Übermittelt wird es per SMS.

Die Gesundheitsbehörde IB-Salut erklärte gegenüber dem "Diario de Mallorca", dass die Labore derzeit nicht überlastet seien und man nicht sagen könne, warum die Ergebnisse in den konkreten Fällen auf sich warten ließen. Die Testkapazitäten lägen derzeit bei 20.000 pro Tag. Es lägen auch keine Informatikprobleme vor.

Für die Tests haben die Gesundheitsbehörden spezielle Stationen eingerichtet, unter anderem am ehemaligen Krankenhaus Son Dureta sowie am Kongresszentrum. Dort kam es mitunter zu Warteschlangen.

Die Privatkliniken bauen unterdessen ihr Angebot an Corona-Tests aller Art immer weiter aus, auch eine Art Drive-in wird inzwischen angeboten. Eine Übersicht über die Angebote finden Sie hier.

