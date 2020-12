Tödlicher Verkehrsunfall bei Santa Maria

Ein Pkw-Fahrer ist in der Nacht auf Mittwoch (23.12.) bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Santa Maria in der Inselmitte von Mallorca ums Leben gekommen.

Zu dem Unfall kam es nach Angaben des Rettungsdienstes gegen 2 Uhr morgens auf der Ma-13A, an einem Kreisverkehr im Gewerbegebiet zwischen Santa Maria und Consell. Der 81-jährige Fahrer kam aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Auf dem Kreisverkehr finden derzeit Bauarbeiten statt, er ist unbeleuchtet.

Der Unfall blieb wegen der geltenden Ausgangssperre zunächst unbemerkt, später alarmierte ein Augenzeuge die Notrufzentrale. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Mann mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreien. Die Rettungssanitäter konnten nur noch den Tod des Fahrers feststellen. /ff