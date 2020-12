Fusion in der Tourismusbranche auf Mallorca

Die Tourismusbranche auf Mallorca leidet, so wie überall auf der Welt. Unternehmen aus der Branche schließen sich zusammen, um der Krise zu trotzen. Der Konzern Grupo Piñero, bekannt vor allem durch die Bahía Principe-Hotels, und die Logitravel Group, eine Buchungsplattform im Internet, haben ein Joint Venture gegründet.

Auf Seiten der Grupo Piñero geht der Reiseveranstalter Soltour in die Fusion mit ein, auf Seiten von Logitravel die Marke Smytravel, ein Online-Reiseveranstalter, der technologisch auf einem neueren Stand ist als Soltour. Smytravel ist Spezialist bei individuell zusammengestellten Reisepaketen.

Die Verantwortlichen von Soltour erhoffen sich durch die Fusion mit Smytravel eine bessere Sichtbarkeit vor allem im Online-Bereich. Smytravel wiederum will vom großen Angebot an Reisen profitieren, das Soltour mit in die Firmenehe bringt. /jk