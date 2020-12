Rathaus verlängert den Gastronomen die Erlaubnis für zusätzliche Außentische

Cafés und Restaurants in Palma de Mallorca dürfen auch im neuen Jahr vorerst zusätzliche Tische im Außenbereich aufstellen und dafür Parkplätze und Fußgängerzonen benutzen. Diese Maßnahme war während der Ausgangssperre beschlossen und zuletzt bis zum Jahresende verlängert worden. Am Mittwoch (23.12.) beschloss das Rathaus, die die Regelung mindestens für die Zeit zu verlängern, für die die Insel in der Stufe 4 - "extremes Antreckungsrisiko" bleibt.

Das Aufstellen der zusätzlichen Außentische soll den Gewinnausfall der Gastronomen etwas lindern. Im Innern darf während der Stufe 4 nicht bedient werden. Die Tische dürfen nur auf Parkplätzen, Fußgängerzonen und Plätzen aufgestellt werden. Die Gehwege dürfen nicht benutzt werden, weil man verhindern will, dass es zu zusätzlichem Gedränge unter Fußgängern kommt. /tg

