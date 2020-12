Britischer Mallorca-Passagier wegen Corona-Regeln an Einreise gehindert

Die Nationalpolizei hat die Einreise eines britischen Passagiers auf Mallorca verhindert, der nicht die Auflagen der aktuellen Corona-Bestimmungen für Flüge aus Großbritannien erfüllte. So konnte der Mann nicht nachweisen, dass er einen Hauptwohnsitz auf der Insel hat, wie die Delegation der Zentralregierung auf den Balearen mitteilt. Wegen der in Großbritannien nachgewiesenen Virus-Mutation dürfen derzeit aus dem Land nur Spanier und Passagiere mit Wohnsitz in Spanien einreisen.

Der Mann kam am Samstag (26.12.) auf einem Flug aus London in Palma de Mallorca an. An Bord waren 27 Passagiere, 10 Spanier und 17 Ausländer. Bis auf einen konnten alle einen Wohnsitz nachweisen. Der Mann musste die Rückreise antreten.

Die verschärften Regeln für Flüge aus Großbritannien gelten seit dem 22. Dezember und zunächst bis zum 5. Januar, können aber verlängert werden. /ff

