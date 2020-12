Mallorquinerin darf wegen fehlendem PCR-Test nicht an Bord

Eine Mallorquinerin durfte ihren Flug von Italien zurück auf die Insel erst gar nicht antreten, weil sie keinen PCR-Test vorweisen konnte. Die Billig-Airline Ryanair habe sie nicht an Bord gelassen, so Cristina Boluda gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca": "Ich fühle mich im Stich gelassen, niemand hilft mir".

Zwar müssen Passagiere aus Risikozonen im Ausland bei der Einreise in Spanien ein negatives PCR-Test-Ergebnis vorweisen. Dies wird aber jedoch in der Regel bei der Ankunft kontrolliert. Kann kein Ergebnis vorgewiesen werden, werden in der Regel Schnelltests angeordnet, und es droht eine Geldstrafe.

Hintergrund: Spanische Regierung flexibilisiert PCR-Pflicht bei Mallorca-Einreise

Die junge Frau wollte am Sonntag den Flug Bergamo-Palma de Mallorca um 15.15 Uhr antreten. "Man verlangte von mir ein negatives PCR-Test-Ergebnis, und weil ich es nicht hatte, durfte ich nicht fliegen." Sie habe den Test bei ihrer Ankunft auf Mallorca machen wollen, da sie Balearen-Bewohnerin sei, so ihr Argument. Die Möglichkeit, den Test erst bei Ankunft zu machen, ist allerdings im Fall von rückkehrenden Insel-Residenten nur für Inlandsflüge vorgesehen.

Die Teststation auf dem italienischen Flughafen sei geschlossen gewesen. Nun sei unklar, wann sie zu ihrer Familie nach Mallorca kommen könne, da sie bereits in einer Woche wieder ihre Arbeit in Italien aufnehmen müsse. /ff

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).