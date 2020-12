Neue Runde bei Corona-Massentests in Palma de Mallorca

Die Corona-Massentests auf Mallorca gehen weiter. Nach Palmas Gesundheitsdistrikt Es Rafal ist nun ab Sonntag (3.1.) Son Serra-Vileta an der Reihe, zu dem auch das Villenviertel Son Vida gehört.

Insgesamt sind 27.000 Bewohner zu den Schnelltests aufgerufen - die Bevölkerung ab 16 Jahren. Das Gesundheitsdistrikt wurde in zwei Bereiche aufgeteilt, Son Roca und Son Ximelis einerseits, Son Xigala, Son Serra-La Vileta, Los Almendros-Son Pacs, Son Flor, Son Peretó, Son Rapinya, Son Vida und Son Anglada andererseits.

Für den ersten Bereich wird ein Testzentrum in der Schule Anselm Turmeda (c / del Cap Blanc, 15) eingerichtet, getestet wird vom 3. bis 5. Januar in der Zeit von 9 bis 18 Uhr. Für den zweiten Bereich steht ab 7. Januar um 12 Uhr die Sporthalle Son Son Cotoner bereit (c / Joan Gris, 2). /ff

Das sind die aktuellen Corona-Zahlen auf den Balearen

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).