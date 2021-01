Leere Parkplätze vor Einkaufszentren von Mallorca

Eigentlich ist das Wochenende vor dem Dreikönigstag am 6. Januar einer der umsatzstärksten Termine in Einkaufszentren auf Mallorca: Da in Spanien die Geschenke traditionell von den Heiligen Drei Königen (Reyes Magos) gebracht werden, decken sich an dem Samstag und dem verkaufsoffenen Sonntag viele mit Geschenken ein. In diesem Jahr dagegen bleiben die großen Shoppingcenter auf der Insel geschlossen - und manch ein Konsument, der hinsichtlich der Corona-Regeln nicht auf dem neuesten Stand ist, stand am Samstag (2.1.) vor verschlossenen Türen.

Egal ob FAN, Outlet-Center Festival Park oder Porto Pí - die Parkplätze blieben leer. Seit vergangener Woche dürfen Läden mit mehr als 700 Quadratmetern nicht öffnen, sofern sie nicht in der Hauptsache Güter des täglichen Bedarfs verkaufen. Konsumenten müssen deswegen mit den kleinen Läden Vorlieb nehmen oder direkt online bestellen. So etwa bei Corte Inglés: Das Kaufhaus beschäftigt auch am Wochenende 150 Mitarbeiter, die online bestellte Waren zur Abholung bereit halten oder diese ausliefern. Einige Kunden hatten ihre Einkäufe auch auf die Werktage vorgezogen.

Das Öffnungsverbot für die Einkaufszentren ist vorerst bis zum 11. Januar in Kraft, dann soll in Abhängigkeit von der aktuellen Corona-Lage neu entschieden werden. /ff

