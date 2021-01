Wanderer stürzt bei Fornalutx in die Tiefe

Nach einem Sturz von mehreren Metern in die Tiefe ist ein Wanderer auf Mallorca am Sonntag (3.1.) schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nach einer Mitteilung der Guardia Civil handelt es sich um einen 43-Jährigen, der in den Bergen in der Nähe von Fornalutx unterwegs war, in die Tiefe stürzte und sich dabei einen offenen Beinbuch zuzog.

Ein Hubschrauber der Guardia Civil brachte den Mann gegen 14 Uhr ins Landenkrankenhaus Son Espases. Feuerwehrleute aus Sóller und Inca leisteten Erste Hilfe und unterstützten die komplizierte Rettungsaktion. /tg