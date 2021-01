Staus und Verkehrschaos vor Einkaufszentren auf Mallorca wegen neuer Corona-Restriktionen

Vor dem Corte Inglés an den Avenidas hieß es am Montag (4.1.) für viele Besucher erst einmal "warten".

Am Montag (4.1.) haben sich vor den großen Einkaufszentren auf Mallorca lange Autoschlangen gebildet, was den Verkehr in und um die Balearen-Hauptstadt Palma de Mallorca herum teilweise stark beeinträchtige. Grund sind die voraussichtlich noch bis zum 11. Januar geltenden aktuellen Corona-Restriktionen. Laut den Vorgaben dürfen am Wochenende und am verkaufsoffenen Sonntag derzeit nur Geschäfte mit weniger als 700 Quadratmetern öffnen. Einkaufszentren müssen geschlossen bleiben. Unter der Woche müssen die Stellflächen für Pkw vor den Einkaufszentren zudem um die Hälfte reduziert werden.

Am Mittwoch (6.1.) steht der Dreikönigstag an, an dem die Kinder auf Mallorca traditionell ihre Weihnachtsgeschenke bekommen. Das Wochenende davor ist daher für die Geschäfte eines der umsatzstärksten des Jahres. Schon im Vorfeld hatten die Einzelhändler daher Kritik an den neuen Restriktionen geübt und argumentiert, dass so genau das Gegenteil erreicht werde: eine Konzentration an Menschen an den wenigen Öffnungstagen mit noch dazu verkürzten Öffnungszeiten.

Genau das war dann am Montag (4.1.) etwa vor dem etwas außerhalb von Palma de Mallorca gelegenen Einkaufszentrum Fan zu sehen: Bis zu einer halben Stunde mussten die Fahrer zu mehreren Zeiten des Tages in den Autos warten, ehe sie auf den Parkplatz fahren konnten. Auch vor dem Kaufhaus El Corte Inglés nahe des Carrer Aragó zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Während die Insulaner auch vor kleineren Läden zum Wochenbeginn

Schlange standen, reichte die vor dem Corte Inglés an den Avenidas fast um das ganze Gebäude herum.

Manche Insulaner beschlossen daraufhin, ihre Einkäufe auf einen späteren Tag zu verschieben. /sw