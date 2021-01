Deutschland verschärft Regelung für Einreise aus Risikogebieten

Wer aus einem ausländischen Risikogebiet wie zum Beispiel Mallorca nach Deutschland einreist, muss sich künftig testen lassen - direkt bei der Einreise oder bereits in den 48 Stunden davor. Das haben Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am Dienstag (5.1.) neben einer Reihe weiterer Restriktionen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beschlossen. Schon bislang gibt es eine Testpflicht bei der Einreise aus Risikogebieten in einzelnen Bundesländern, beispielsweise in Bayern.

Die neue Regelung soll ab dem 11. Januar gelten. Die Pflicht zu einer zehntägigen Quarantäne bleibt bestehen. Sie kann weiterhin durch ein negatives Ergebnis eines weiteren, frühestens am fünften Tag nach der Einreise vorgenommenen Corona-Tests verkürzt werden. Bestehen bleibt auch die Pflicht zu einer digitalen Einreiseanmeldung.

Zusätzliche Sonderregeln sollen laut Beschlussvorlage für Einreisen aus Risikogebieten erlassen werden, "von denen aufgrund von der Verbreitung von Mutationen des Virus oder besonders hoher Inzidenzen ein besonderes Eintragsrisiko besteht". Grundsätzlich soll das Reisen in Risikogebiete ohne triftigen Grund grundsätzlich vermieden werden. /ff

