Bars, Restaurants und Einkaufszentren auf Mallorca müssen zwei Wochen schließen

Die hohen Ansteckungszahlen auf Mallorca zwingen die Balearen-Regierung zu weiteren Restriktionen: Restaurants, Cafés, Einkaufszentren, Kaufhäuser und Fitnesscenter müssen ab Dienstag (12.1.) für zunächst zwei Wochen schließen. Das teilte die Sprecherin der Balearen-Regierung, Pilar Costa, am Freitag (8.1.) mit.

Im Einzelhandel sind alle Geschäfte mit einer Verkaufsfläche ab 700 Quadratmetern betroffen. Darunter fallen neben den Einkaufszentren auch Kaufhäuser, Warenhäuser und Baumärkte. Erlaubt bleibt der Verkauf von Lebensmitteln und anderen lebenswichtigen Alltagsprodukten. Damit dürfen die großen Supermärkte in Einkaufszentren - zum Beispiel Carrefour und Alcampo - öffnen, auch am Wochenende, wie Costa klarstellte. In den Tagen zuvor waren die großen Verkaufsflächen übers Wochenende geschlossen.

Die Gastronomie war schon vor Weihnachten auf ein Minimalbetrieb heruntergefahren worden. Zuletzt durfte nur bis 18 Uhr und dann auch nur auf Außenflächen serviert werden. Die neuen Restriktionen sehen nun auch die Schließung der Terrassen vor. Erlaubt bleibt lediglich der Außer-Haus-Verkauf und der Lieferservice.

Im Sportbereich müssen neben den Fitnesscentern auch Spas oder ähnliche Einrichtungen schließen. Bei Sportveranstaltungen sind Zuschauer grundsätzlich verboten.

Ob auch Kinos und Theater schließen müssen, steht noch nicht fest. Darüber werde man am Wochenende beraten, so Costa. Weiterhin aufrecht erhalten wird der Schulbetrieb. Nach Ende der Weihnachtsferien hatte er am Freitag (8.1.) wieder begonnen.

Die bisherigen Restriktionen, darunter eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 6 Uhr, bleiben bestehen. Costa richtete sich in einem Appell an die Bevölkerung, zwei Wochen lang wirklich nur die essenziellen Aktivitäten beizubehalten und sich ansonsten mit niemandem zu treffen.

Die Maßnahmen wurden am Freitag (8.1.) in einer Sitzung besprochen, an der die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol, Gesundheitsministerin Gómez sowie Arbeitgeber- und Gewerkschaftsverstreter teilnahmen.

Anschließend trat die balearische Gesundheitsminsiterin und die Regierungssprecherin Pilar Costa vor die Presse. Details der neuen Restriktionen gelten vorerst ausschließlich auf der Insel Mallorca. Am Wochenende werde man Details klären, um die Verordnung am Montag formell zu beschließen und am Dienstag im Gesetzesblatt BOIB zu veröffentlichen. /tg



