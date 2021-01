Das Wochenende auf Mallorca wird milder, aber nass

Von den "Calmas de enero" ist zurzeit nichts zu sehen. Die warmen, windstillen Tage im Januar, die die Menschen in früheren Jahren teilweise auch an den Strand trieben, existieren bisher 2021 nur in der Erinnerung. Das Wetter am Wochenende zeigt sich von seiner hässlicheren Seite und bringt einigen Niederschlag mit sich. Am Freitag (8.1.) ist der Himmel über der Insel wolkenverhangen, immer wieder regnet es auch, vor allem gegen Nachmittag. Die Schneefallgrenze liegt bei 1.000 bis 1.200 Metern.

Die Temperaturen schaffen es mit Müh und Not in manchen Teilen von Mallorca in den zweistelligen Bereich, die Tiefstwerte liegen um 6 Grad. Erreicht werden diese nicht wie häufig in den frühen Morgenstunden in der Nacht auf Samstag, sondern am frühen Freitagabend. Im Laufe der Nacht wird es ein wenig milder.

Der Samstag (9.1.) bringt dann einen Sprung der Höchsttemperaturen bis auf etwa 16 Grad mit sich. Vormittags kann es örtlich noch stärker regnen, gegen Nachmittag spitzt vor allem im Osten und Südosten der Insel sogar hin und wieder die Sonne hervor. Die Nacht wird dann vielfach klar, wobei sich die Temperaturen aber nicht mehr dem Gefrierpunkt nähern. Am kühlsten wird es in der Inselmitte mit 5 Grad.

So sieht es gerade auf der Insel aus: zu den MZ-Livecams

Am Sonntag (10.1.) sollte man eher den Vormittag für einen Spaziergang nutzen. Da zeigt sich die Sonne öfter. Nur in der Serra de Tramuntana und an der Westküste ist der Himmel grau und es regnet mitunter. Am Nachmittag und Abend breitet sich der Regen weiter in Richtung Osten aus, es kann also überall wieder zu Niederschlägen kommen. Die Höchstwerte liegen an der Küste bei 14 Grad, im Inselinneren bei 12 Grad.

In der neuen Woche geht es zunächst nass weiter, bevor dann in Richtung Wochenmitte die Sonne tatsächlich plant, sich wieder häufiger blicken zu lassen. Es bleibt eher kühl. /jk