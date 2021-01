Kühle aber sonnige Tage auf Mallorca

Während das spanische Festland und insbesondere die Hauptstadt Madrid von einer Schnee- und Kältewelle erfasst werden, freut sich Mallorca auf ein paar sonnige Tage mit schönem Winterwanderwetter.

Im Verlaufe des Montags (11.1.) bricht der Himmel auf. Die Regenwolken der vergangenen Tage verkrümeln sich. Der Wind - mit einzelnen Böen um die 60 Kilometer pro Stunde - lässt noch hohe Wellen auf die Nord- und Ostküste der Insel treffen. Es gilt die Warnstufe Gelb wegen unruhiger See. Am Vormittag kann es noch den ein oder anderen Regenschauer geben. Dann wird es sonnig.

Die Temperaturen fallen leicht, die Schneefallgrenze sinkt auf 800 Meter. Der Tag beginnt kühl. In Palma de Mallorca liegen die Werte knapp über dem Gefrierpunkt, in Lluc kann es schneien. Tagsüber steigen die Temperaturen auf Werte um 11 Grad (Palma de Mallorc) oder 10 Grad (Sa Pobla.)

In der Nacht auf Dienstag (12.1.) bleibt klar und wird entsprechend frostig mit Tiefstwerten knapp über dem Gefrierpunkt. In den Bergen kommt es zu Frost. Der Wind dreht auf nordwestliche Richtungen. Tagsüber wird es sonnig, bei Höchstwerten um 13 Grad (Felanitx) oder 12 Grad (Palma de Mallorca).

Auch am Mittwoch bleibt es überwiegend sonnig, mit vereinzelten Wolken im Nordwesten der Insel. Der Wind dreht auf westliche Richtungen. Die Temperaturen steigen tagsüber auf 14 Grad (Palma de Mallorca). Die Nächte werden etwas milder. Am Donnerstag nimmt die Bewölkung zu, dennoch bleibt der Himmel überwiegend heiter. Niederschläge sind unwahrscheinlich. Die Temperaturen schwanken zwischen 3 Grad in den Morgenstunden und 14 Grad am Nachmittag. /tg