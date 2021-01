4.000 Menschen bei wütenden Corona-Protesten auf Mallorca

Knapp zehn Monate nach Beginn des ersten Corona-Lockdowns ist es in Palma de Mallorca erstmals zu einem Massenprotest gegen die Auflagen zur Eindämmung der Pandemie gekommen. Auslöser war die am Freitag angeordnete und am Mittwoch in Kraft tretende vorübergehende Schließung von Bars und Restaurants.

Der Ärger darüber sowie über die geringen staatlichen Hilfen für Unternehmer und Selbstständige machte sich am Dienstag Luft bei einer von einem Gastronomen angemeldeten, dann aber am Vorabend von den Behörden untersagten Kundgebung.

An die 4.000 Menschen, so die Schätzungen der Polizei, ließen sich von dem Verbot nicht schrecken und zogen zunächst vor den Regierungssitz, dann vor das Parlament und den Sitz des Balearischen Gerichtshofs und schließlich auf die Plaça d'Espanya, wo sie zeitweise den Verkehr auf dem Innenstadtring lahmlegten.

Besonders vor dem Parlament kam es zu tumultartigen Szenen, als die Menge Ministerpräsidentin Francina Armengol in dem Gebäude wähnte und lautstark deren Rücktritt forderte. Auch sonst war die Stimmung geladen, wie Videobilder der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" belegen.

Die Demonstration löste sich am Nachmittag auf, Festnahmen gab es laut einem Sprecher der Vertretung der Zentralregierung auf den Balearen nicht. /ck